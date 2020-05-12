疫情中国 新报本土复清零 境外输入一例确诊

中国国家卫生健康委员会今天公告说，5月11日全国报告新增确诊病例1例，为内蒙古境外输入病例；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，也为上海境外输入疑似病例。

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据路透社今天报道称，5月11日中国大陆新增新冠肺炎确诊1例为境外输入，新增无症状感染者15例。

中国国家卫生健康委员会周二公告，5月11日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例1例，为境外输入病例（在内蒙古）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入疑似病例（在上海）。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者15例（无境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察35例（境外输入6例）；尚在医学观察无症状感染者760例（境外输入38例）。

当日新增治愈出院病例27例，解除医学观察的密切接触者503人，重症病例增加1例。

境外输入现有确诊病例80例（含重症病例3例），现有疑似病例3例。累计确诊病例1,691例，累计治愈出院病例1,611例，无死亡病例。

路透社说，累计收到香港特别行政区1,047例（出院985例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院42例）。