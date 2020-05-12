白宫掐断了美国储蓄基金对中国股票的投资计划

据一位知情人士称，美国国民经济委员会主任库德洛和国家安全顾问Robert O’Brien向劳工部长Eugene Scalia致信表达了政府反对一家美国政府养老储蓄基金对中国股票进行投资的意愿。

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据雅虎新闻今天引述消息报道，美国白宫出手将储蓄基金对中国股票的投资计划掐断。彭博新闻透露，美国政府周一晚间采取行动，阻止一家政府养老储蓄基金对中国股票进行投资。

美国劳工部长Scalia随后致信并告知联邦养老储蓄投资委员会的主席Michael Kennedy，对含有中国企业股票的基金进行投资的“所有步骤都要停下”。

据称彭博新闻社获得了这封信件的副本。

联邦政府的养老储蓄基金--节俭储蓄计划(TSP)计划转移约500亿美元的国际投资资金，以与MSCI所有国家世界指数的投资权重保持一致。该指数涵盖了包括中国在内的新兴市场。

报道称，特朗普考虑下令阻止政府养老储蓄基金投资中国股票。负责监督该基金的联邦养老储蓄投资委员会于2017年做出这笔资金应不晚于2020年年中转移的决定。最近几周，反对人士一直在尽力阻止这一行动。

据劳工部长Scalia表示，O’Brien和库德洛“出于投资风险和国家安全原因对投资计画表示严重关切”。而Scalia在给Kennedy的信中写道：“众所周知，共和党和民主党国会议员也表达过信中这些关切。”

消息称，Fox Business Network早些时候曾报道过Scalia的这封信。