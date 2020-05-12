美国大学一名华裔教授因隐瞒与中国关系、涉嫌电汇诈欺被捕

美国司法部指控阿肯色大学华裔教授洪思忠（Simon Saw-Teong Ang)在申请美国国家航空航天局（NASA) 的经费时，隐瞒了自己与中国政府和中国企业的关系，涉嫌电汇诈欺（wire fraud)。洪思忠于5月8日被捕。如果指控成立，他将面临最高20年的徒刑。

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美国司法部星期一发布新闻说，司法部和美国联邦调查局（FBI)，以及阿肯色州联邦检察官办公室宣布，63岁的洪思忠5月8日被逮捕的指控与电汇诈欺有关，洪思忠首次在阿肯色州费耶特维尔（Fayetteville)的联邦地区法院出庭后，司法部11日傍晚公开了对他的起诉和书面指控证词。司法部的新闻说，如果洪思忠被判有罪，他将面临最高20年刑期。

阿肯色时报星期二报道说，对洪思忠最具伤害力的证据是他发给一位中国研究人员的电子邮件，这封邮件被图书馆的一名员工意外发现。他电邮中写说：“你可以上中文网站查看美国会如何对待‘千人计划’学者。此地很少人知道我是其中之一，但如果这个消息泄露出去，我的工作将有严重麻烦。”

阿肯色大学发言人表示，校方已经将洪思忠停职，并正在与联邦调查局人员合作。洪思忠自1988年开始在阿肯色大学任教，停职前是该校电机系高密度电子中心主任。

中国渗透美国校园以获取美国敏感技术的行为引起美国的高度警惕。另外一起新的案例是参与“千人计划”的华裔学者李晓江在美国法庭认罪。

美国司法部星期一发布的另外一份声明说，之前任教于亚特兰大埃默里大学（Emory Unniversity)的李晓江承认申报虚假纳税单资料，他的税务申报单中没有列出过去6年里他参与“千人计划”在中国几所大学里任教获得的至少50万美元的海外收入。司法部说，李晓江被判缓刑一年，需要向美国国税局支付35089美元的罚款。

此外，美国联邦调查局与国家卫生研究院（NIH)也开始在美国高校中调查为中国收集情报的学者，或参与“千人计划”而没有据实以报的学术机构和研究人员，其中也包括美国的学者。