美国有17共和党主政州联手要新冠病毒究责 邀民主党州加入

美国有17州的总检察长签署公开信，要求国会召开听证会找出疫情真相、对中国“究责”，指控中国隐瞒新冠病毒的严重性，并要针对中国掩盖疫情进行调查，公开信表示，中国在病毒传播中的角色对美国造成了破坏。中国《环球网》反批 :“在没有提供任何明确证据的情况下，该信继续指责中国隐瞒疫情。”

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据联合新闻网今天报道称，被新冠肺炎惹火了! 美17州检察长要求国会向中国“究责”。

南卡罗莱纳州检察长威尔逊（Alan Wilson）是在5月9日发出了这封信。他表示，必须通过美国和政府来调查新冠肺炎疫情的真相。信中写道：“国会听证会对于我们国家了解新型冠状病毒的起源以及中国政府欺骗国际社会的行为至关重要。”

这封信还对中国政府隐瞒疫情的做法进行了猛烈抨击，称 :“中国在新冠病毒爆发初期就知道其严重性，但对国际社会隐瞒了真相。”甚至表示 :“最近的报告表明，中国共产党政府在囤积个人防护装备的同时，明知故犯地隐瞒了有关病毒严重程度的讯息。”

据该报道称，目前已知签署的所有17位检察长都是共和党人，发起人威尔逊表示，他欢迎民主党的州检察长加入，“我们没有在党派层面攻击任何人。我们是美国人，我们想知道中国做了什么导致了这场大流行。”

对此，中媒《环球网》反批 :“在没有提供任何明确证据的情况下，该信继续指责中国隐瞒疫情。”

中国外交部发言人华春莹先前曾强调，1月3日中方就已经开始正式定期向美方通报分享有关讯息，你们难道不心虚、不愧疚吗？“这些人试图制造一只世界上最大的锅甩给中国，让中国成为最大的替罪羊。但是，这个锅太大了，对不起，他们甩不出去的。”

据该报道，要求向中国究责的署名者之一，密苏里州检察长施密特（Eric S.Schmitt）先前也曾针对中国政府起诉，要求中国政府要为肺炎疫情在密苏里州乃至全球造成大量死亡、病痛和经济损失负责，成为全美首个对中国兴讼的州。