贸易协定虽传阴雨 中国又买4船美国大豆

据两位熟悉交易的交易商透露，中国进口商昨天至少购买了四艘将于7月开始付运的美国大豆船货，约24万吨。据路透社，这是中国最近进行的一系列采购中的最新行动，作为北京1月与美国签署的第一阶段贸易协议的一部分，中国承诺将大幅增加美国的农产品进口。此间有消息指中美第一阶段贸易协议因疫情有执行困惑。

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路透社报道，中国至少购买了四艘美国大豆船货，据交易商说，中国买家并寻求购买更多。

据芝加哥交易商表示，还可能销售更多船货，因一家中国国有企业已经在求购7-11月从美国墨西哥湾沿岸或太平洋西北沿岸码头付运的多达20艘船货。

路透社说，这是中国最近进行的一系列采购中的最新行动，作为北京1月与美国签署的第一阶段贸易协议的一部分，中国承诺将大幅增加美国的农产品进口。

由于新冠病毒大流行给食品供应链造成重大干扰，且抑制了对饲料和燃料的需求，大豆价格上月底暴跌至近一年最低。

此前，中国进口商自4月下旬以来签订了一系列美国农产品采购合同。

该报道称，三位消息人士指，中国准备购买逾3,000万吨农产品补充国家储备，以防范新冠疫情造成供应链中断。其中两位了解政府计划的消息人士称，中国打算购买大约1,000万吨大豆、2,000万吨玉米、100万吨棉花，用于充实国家储备。