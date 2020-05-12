钟南山遭崔永元指控违法广告 港媒揭多起私货质疑

中国央视前电视主持人崔永元近日于社交平台发文，指摘中国工程院院士钟南山违法为伊利安慕希牛奶卖广告，中国媒体把广告当作新闻报道。有微信公众号发文称，钟南山早前宣称中药连花清瘟对治疗新冠肺炎有效，令药价急升，供不应求。惟随后瑞典机构研究指，该药对治疗无效，被当地海关禁止入口；生产商则反驳指控严重失实。钟南山相关疑似广告新闻影片目前已被删除。

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据东网今天报道，新冠肺炎：崔永元斥钟南山违法帮伊利卖牛奶广告。

据钟南山早前发布一段影片称，“我从小喝牛奶，现在每天都要喝两瓶，因为它的营养很全面……我正好晚上要开会，所以留一个‘安慕希’，正好用这个来顶肚子。信得过伊利，就是因为高质量”。

崔永元指摘钟南山将广告打扮成新闻，“一下就看出这是广告，而且是违法在做广告”。相关影片目前已被删除。

据该报道称，崔永元随后找来多名微博网红，他们认定该“新闻广告”绝对是提前设计好的一套广告思路。另有多名网红表示，转发相关影片一次可获1000至3000元人民币（约1110至3330港元）。

东网报道，钟南山研究团队早前表示，中国以岭药业独家生产的复方中药连花清瘟可抑制新冠肺炎；该中药价格随即升近6倍，供不应求。惟有微信公众号发文称，该药厂的始创人吴以岭和钟南山同为中国工程院院士，在2015年，钟南山曾与吴以岭签订有关连花清瘟系列产品研究战略合作项目，两人于去年7月在广州医科大学成立“南山-以岭肺络联合研究中心”，研究以中西医的方法，治疗呼吸系统疾病。