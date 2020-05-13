中国禁止入境 德国经理仍应可以前往

汉莎航空公司将为逐渐返回中国的德国经理、专家及亲属提供包机服务。

据德国《商报》报道，尽管中国禁止入境，但德国经理仍应可以飞往中国。德国外交部目前正在寻求相关解决方案。

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自3月28日以来，中国因新冠危机实行入境禁令，给德国在华企业带来大问题。正在进行的项目的重要专家离开了，经理人员不在工作岗位，家庭分开了。

但是，现在至少有了解决该问题的小方案。德国外交部向《商报》确认，目前正在与德国在华企业以及中国政府进行会谈，以研究应对中国入境限制的方法。

具体而言，就是尽管中国实行入境限制，但德国经济界代表仍然可以进入中国的系统解决方案。中国德国海外商会在给其成员的电子邮件中，称其为“快速通道”程序，甚至许诺了首次飞行的日期：载有200名乘客的包机可能将于5月25日从德国飞往中国。

在《商报》的询问下，大众汽车公司和巴斯福都表示，会利用这一机会。

北京德国海外商会负责人希尔德布兰特说：“自3月28日中国停止入境以来，企业，国外德国商会和德国使馆一直一再指出，停止入境给德国公司在当地带来了一个大问题。德国公司员工和专家回到中国，特别重要。”

五月初，中国政府终于向柏林提出，可以讨论重新进入中国的方法。自五月初以来，中国就韩国公司雇员的入境实行了快速通道流程。

根据德国海外商会发给其成员的邮件，由于机上的距离规定，5月25日计划的飞机最多可提供200个座位。根据经济代表的估测，还有更多包机可能会运送2500名经理，专家及其家属前往中国。旅客不得乘坐普通班级， 而必须乘坐登陆上海的包机进入中国。在《商报》的询问下，汉莎航空公司确认得到了相应的包机请求。

根据德国海外商会发给成员的邮件，乘客必须能够提供48小时内有效的新官病毒测试阴性结果，才允许登机。抵达上海后，乘客必须在上海当局指定的一家旅馆中隔离48小时。到目前为止，从国外来中国的人需隔离14天。在48小时隔离中，乘客将再次接受新官病毒检测，并且还将接受是否有抗体的检测。