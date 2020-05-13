中国要法国取消对台军售合同 法国称遵循一中政策 也遵守对台合同

5月12日和13日两天，中国促法国取消对台军售计划并表达了严重关切，13日，法国外交部做了回应。

广告 继续浏览后续

5月13日星期三，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，中国反对外国对台军售，反对外国与台湾开展军事安全交流，这个立场是一贯的，明确的，中国已向法方表达严重关切，再次敦促法方恪守一个中国原则，撤销对台军售计划，避免损害两国关系。12日，中国已对法国表达不满。

13日早间，法国外交部对台湾军售问题做了回应。外交部长勒德里昂表示，“面对新冠病毒，我们的所有注意力和努力都应该集中在抗击大流行病上面…在1994年法中宣言框架内，法国践行一个中国政策，继续呼吁海峡两岸进行对话…法国也严格遵循与台湾缔结的合同性质承诺，自从1994年以来，从未改变”。

1949年国民党撤离大陆之后，1971年联合国选择北京，作为中国官方代表政府。继联合国之后，众多国际组织纷纷跟进效仿。到现在，全世界仅有15个国家承认台湾主权，其中大部分是拉丁美洲和太平洋贫穷国家，而放眼欧洲，也只剩下梵蒂冈。

1991年，法国和台湾签署了价值28亿美元的军售合同，当中包括6艘军舰。2020年4月7日，台湾海军在一份简短的声明里指出，计划对这些法国拉法耶特船舰进行现代化。法新社引述内部人士消息称，台湾军务部已经通过了与法国进行军舰现代化整修的合同。台湾媒体引述政府网站消息称，本次的现代化更新合同额超过8亿美元。