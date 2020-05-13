中国首艘国产航母研制总指挥胡问鸣接受审查调查

当地时间5月12日23时30分，中央纪委国家监委官网发布消息显示，原中国船舶重工集团有限公司党组书记、董事长胡问鸣涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

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中船重工是中国海军装备科研生产的重要机构，承担航舰、核潜艇、海军武器装备的科研、设计与生产。据公开资料显示，现年63岁的胡问鸣1957年5月出生，是江苏扬州人。他在1978年3月加入中国共产党，1975年11月参加工作，南京航空航天大学管理科学与工程专业毕业，博士研究生学历，研究员级高级工程师。相关报导指，胡问鸣早年曾是江苏省扬州市邗江县赤岸乡知青。1977年全国恢复高考的第一年，他被南京航空学院（南京航空航天大学前身）录取，被分入江苏师资班。参加工作后，胡问鸣曾有过在中船重工、中航工业、中国兵器、中国船舶工业集团公司的工作经验，涵盖了海陆空三军装备建造。

2012年7月，胡问鸣履新中国船舶工业集团公司董事长，不到3年（2015年3月），他成为中国船舶重工集团公司董事长（至2019年8月）。原中船重工集团，成立于1999年7月1日，是由原中国船舶工业总公司部分企事业单位重组成立的特大型国有企业，是国家授权投资的机构和资产经营主体。2019年11月26日，“全球最大造船集团”中国船舶集团有限公司正式揭牌。该集团是在2019年10月14日，由原中国船舶工业集团有限公司与原中国船舶重工集团有限公司，联合重组成立的特大型国有重要骨干企业。相关报导指，由于胡问鸣已于2019年8月退休，所以他未能见证“南北船”合并。不过，中国首艘国产航母、歼10、国产大飞机C919等重大项目胡问鸣则都有重要参与。

1998年，“歼10”在成都成功首飞。胡问鸣率领长风机械总厂的科研团队为“歼10”研制了飞机座舱显示系统等机载设备。因贡献突出，他还获授中航总“歼10首飞工程”一等功。此外，中国自主研制的民用飞机“新舟60”，他也参与了研发生产和出口的全过程，并还参与了国产大飞机C919的前期论证。2017年4月26日，中国第一艘国产航母正式下水。同年8月，央视在介绍最新进展时披露指，该国产航母的研制总指挥正是胡问鸣，他全程参与了中国首艘航母辽宁舰列装工程和首艘国产航母的建造。

值得注意的是，中国大陆媒体在报道胡问鸣落马的消息时大多同时提到，在他担任中船重工董事长期间，当时的总经理是孙波。2018年6月，孙波在任上被查。当年同样依照中央纪委国家监委网站发布的消息，孙波被指涉嫌严重违纪违法，接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。据中央纪委通报，孙波被指“背离党中央的要求，弄虚作假，损害国有企业利益，在接受巡视期间，隐瞒实情，欺骗组织，滥用职权致使国家利益遭受特别重大损失”等。2019年7月，孙波因受贿罪、国有公司人员滥用职权罪，被上海第一中级法院判处有期徒刑12年，且因他的犯罪事实证据“涉及国家秘密”，因而未公开审理。

相关报道另披露，在胡问鸣的工作经历中，2019年一年内曾经历过两次中央派巡视组巡视，遭点名该公司涉及关联交易造成国有资产流失；违反中央八项规定精神问题禁而不止，违纪违法和腐败问题仍有发生；选人用人把关不够严格；巡视、审计整改主体责任不落实，真改实改有差距等问题。同时，巡视组被指还收到反映一些领导干部的问题线索，“已按有关规定转中央纪委国家监委、中央组织部等有关方面处理”。