中美金融战开打 白宫禁公务员退休金投资中国股票

美国劳工部在总统特朗普(中国译作川普)指示下，去信要求主管41亿美元联邦雇员和军人退休金的基金公司，停止投资中国股票的计划。基金公司须于今天回复，令中美金融战由美国证交会发信警告中国概念股风险的「口水战」转为正式开打。业界预期，事件会令正计划上市的中国公司重新考虑风险，间接影响其上市目的地的选择。

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针对美国联邦政府雇员退休的节约储蓄计划（Thrift Savings Plan，简称TSP），2017年决定，由下月起更改旗下国际股票指数投资基金（I Fund）的追踪指数至MSCI全球指数（美国除外），意味约有41亿美元的资金可因此投资中国或其他新兴市场的公司。但多家美国媒体报道，美国国家安全顾问奥布莱恩及经济顾问库德洛周一代表白宫致函劳工部，指中国隐瞒武汉肺炎疫情，美国政府的退休金不应投资在中国公司。

劳工部长史尤金(Eugene Scalia)随即去信TSP的董事局，指投资中国股票是把数以亿计的退休储蓄投资到危害美国国家安全的风险性公司，要求董事局立即叫停更改追踪指数的决定。他又引述白宫信函内容指，部分TSP有意投资的中国公司，美国十分关注其国家安全和人道问题，而这可能令该等公司面对被制裁、公众示威、贸易限制、抵制，以致其他惩罚性行动，从而损害它们的盈利，令投资该等公司的风险增加。白宫更认为，技资中国公司并非无可替代。

信件的支持文件提到，在美国上市的中国公司，曾多次出现财务造假，但根据中国法律，当局可阻止美国监管机构监察中国上市公司在香港及中国内地核数师的工作，亦无法直接在中国境内调查及取证，以致难以审核中国公司的财务数据。

中国概念股瑞幸咖啡早前自揭财务造假，惹起美国对中资股的关注。事件更引发美国证交会及上市公司会计监督委员会4月下旬发表声明，指无法取得中国公司审计底稿。