华盛顿公开指责中国试图窃取美新冠疫苗研发信息

华盛顿星期四公开指责中国试图通过网络窃取美国有关新冠疫苗的研发信息。美国联邦调查局公告，正在对与中国有关的黑客袭击美国计算机系统的行动展开调查。

广告 继续浏览后续

美国当局怀疑中方通过黑客窃取其正在研发中的一种新冠疫苗的知识产权，谴责中方“试图非法获取有关新冠疫苗研究、医药研究以及针对新冠患者的检测剂信息以及获取相关研究人员的名单信息”。

联邦调查局表示，正在对隶属于中国的黑客及非传统计算机人员的活动展开调查，美方没有点名这些黑客的身份，以及黑客对准的具体目标。

法新社报道分析，这里涉及的一方面是与中方有关的电脑黑客，另一方面是涉及中国的研究人员以及研究生。特朗普政府曾指责，这些在美国大学和实验室工作的研究人员和大学生“积极地窃取”美方的科研信息。

美方警告说，中国的盗窃企图对美国有关应对新冠病毒的研究构成严重威胁。

中国驻美大使馆尚未对联邦调查局的指责作出反应。星期一，中国外交部已提前对相关流传的信息予以否认。以往，中方对美国有关其网络盗窃的指责统统予以否认。中方称，中国在新冠疫苗研究领域领先，仅仅凭借传言来指责中国非常不道德。

美方如此公开指责中方偷窃知识产权，被认为将会使已经紧张的美中关系更加败坏。而且，目前正是华盛顿对北京加紧施压的时刻。

特朗普此前已经表示，要让中国为这次疫情付出代价。共和党参议员周二已提出一项授予总统制裁中国特权的法案，该法案规定，如果中国在新冠病毒来源的问题上继续采取不透明的做法，总统将依据该法案下令制裁。

美国政府一直指责中国当局隐瞒新冠疫情早期信息，隐瞒了中国爆发疫情的规模，因此对这一疫情最终蔓延全球，导致近三十万人死亡负有重大责任。

特朗普与其国务卿蓬佩奥现在公开怀疑，新冠疫情源头可能出自武汉病毒研究所发生的一场事故。美国参议员林赛·格雷厄姆称：中国仍拒绝国际社会前往武汉病毒研究所调查，另一位参议员吉姆·英霍夫也表示，中共对新冠病毒源头采取的欺骗态度导致病毒全球大流行，使得全世界丧失了众多的生命和宝贵的时间。