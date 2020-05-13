只因有点像习近平 歌唱家被人举报 抖音封号

这件事猛听以来以为是玩笑，有位歌唱家跟中国国家主席习近平长得有点像，就遭到“抖音”连续三次封号。但却是真事，让当事人哭笑不得。

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当事人刘克清，旅欧男中音歌唱家，经常在抖音上教授唱歌知识。因为“头像违规”被举报后连连封号，有关美声唱法的讲解也被迫暂停。

五月10日本人通过视频呼救：“各位朋友，我的抖音号又因为我的头像‘违规’被举报后封号，而且据说是实名举报通过。所以又再重新审核我，我已经再一次提供了我个人的证明材料，目前正在等待通过审核。这已经是第三次了因为‘形象违规’被封号了。”

这位歌手颇有歉意地表示，在审查通过之前，他有关美声歌唱方法的讲解无法在抖音上看到了。他问网友：“有什么办法可以通过申诉，快点解封吗？”

北京学者荣剑评论：“古代有避讳，皇上的名字百姓不能随便提，但也没有到这种无厘头的地步，搞不清楚这种自动对号的荒诞剧愈演愈烈究竟是大数据惹的祸，还是有关部门的高级黑？从小熊维尼被禁开始，许多词都成了敏感词，但把一个大活人搞成一个敏感人，那也是太搞笑了吧!”

旅美报人曹长青表示，自己因生日与毛泽东同日，文革中不敢过生日，因为那天专属毛。“现在长得像也算违规，习近平专制要赶超毛泽东？”

有网民说：“长相违规，因脸获罪，可笑啊可笑”