吉林市封城 东三省疫情告急

中国吉林省吉林市再度爆发新冠疫情后宣布封城，图为警察守卫在火车站进口。

中国东北吉林省吉林市周三宣布封城，关闭部分边界，停运所有客运班线、旅游包车，当局下令比照高风险地区“严防死守”。

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当地报道说，吉林市发生本地聚集冠状病毒感染，吉林市副市长盖东平周三称，该市目前疫情“非常严峻，非常复杂，有进一步扩散的重大风险。”

吉林、辽宁、黑龙江俗称东三省，三省互相关联。在中国各地疫情基本控制后，各地推行复工复产以来，东北地区一个月来警讯频频，先有中俄边境城市爆出输入性感染，继而当地出现了感染源并不明确的病例，目前，曾长期指挥武汉抗疫的中国国务院副总理孙春兰急赴黑龙江视察疫情形势。

在吉林省吉林市管辖的舒兰市宣布成为高风险地区，进入“战时状态”，已对所有社区、村屯实行封闭管理后，吉林市发出进一步强化城区疫情管控措施的公告，指出“形势严峻”，要“严防死守”，“吉林市城区比照高风险城区”，“内防扩散，外防输出，严格管控”。乡镇、社区全面实行封闭管理，进入封城状态。人口440万的吉林市由此成为中国全国推行复工复产以来第一个封城的大城市。

该市决定全面排查与确诊病例密接人员、境外返吉人员和高风险的确旅居人员，实行网格化、地毯式全面排查，城区以居民小区为单位，“强化社区村屯封闭措施。”“全面实行封闭管理，”“停运所有客运班线、旅游包车”。城区药店、诊所停止销售退热、抗病毒、抗生素类药品，诊所禁止接诊发热病人。

全市所有室内景区、影剧院、歌舞厅、游艺厅、营业性演出场所、网吧、室内体育场馆、棋牌室、麻将馆、台球厅、浴池等人员聚集场所一律停止营业。禁止任何单位和个人举办任何形式的聚餐活动；机关企事业单位一律禁止堂食；营业性餐饮单位就餐人员每桌不超过3—5人、间隔1米以上。所有人员在进入公共场所，乘坐公交车、出租车、网约车等公共交通工具，必须戴口罩。

根据当地媒体报道，5月12日0-24时，全市新增本地确诊病例6例，新增疑似病例1例。根据通报详情，这6例确诊病例，全部与此前舒兰确诊病例有流行病学关联。

自从5月7日吉林市下辖的一个县级市舒兰市发现聚集性疫情以来，已经有22人确诊，367名确诊病例的密切接触者被隔离。舒兰市已经先于吉林市实施了封城。

『健康时报』报道称，吉林市这次爆发的群聚感染疫情，源头是舒兰市公安局一名45岁的洗衣女工。据称，这位女工没有省外居住史、活动史，暂时也未发现境外、重点省份返吉人员接触史。

据指这位女工的多名亲属、密切接触者及次密切接触者相继确诊，甚至包括一个辽宁沈阳通报的跨省传播确诊病例。

在吉林省的网民李冰之表示，吉林市，现在火车、客车全部停运，已经复课的高三和初三重新上网课。12号开始全市出现抢购，农贸市场物价飞涨。

社交网络传出的信息显示，吉林省疫情相当严重，但若在朋友圈谈论疫情，微信号马上会被封掉。被封的理由是“涉嫌传播恶性谣言等违法内容”。