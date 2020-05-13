实验显示 说话也能传染新冠病毒

这种KF94口罩, 同欧盟的FFP2 以及美国的 N95 是一个等级，完全可以阻挡从唾液中分离出的带有新冠病毒的微沫。

说话时产生唾液，从唾液中分离的微沫可在封闭的环境中停留10分钟以上，根据『美国国家科学院院刊』周二公布的一项实验，这些微沫在新冠病毒大流行中起着不可忽视的作用。

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众所周知，新冠病毒通过咳嗽和喷嚏传播，但是，人们有所不知的是，当你开口说话的时候，嘴中照样喷射出肉眼看不见的微型唾沫，这些微沫里可能就含有病毒。微沫越是细微，越是在空气中能够悬浮很久，相反，比较重的唾沫，因为地球引力的作用很快就会落在地上。

一些研究消化和糖尿病的专家进行了这样一个实验，他们让一个人在封闭的空间说话，在这个封闭的空间里投入了激光，每一次说话人嘴中喷出的唾沫穿过激光时肉眼就会发现，由此，科研人员确定了唾沫的数量。

在这一实验里，在封闭空间的人大声重复着“Stay healthy”(保持健康)几个字，持续20秒的时间，随着说话分离出来的唾沫在空气中平均停留12分钟。

考虑到唾液中病毒集中的程度，科研人员认为，一个大声说话的人每分钟可以产生1000个带毒的唾沫，这些沫子可以在封闭空间停留8分钟或更长时间。

研究人员的结论是：这一直接观察说话的实验显示，正常说话产生的唾液喷到空气中可以悬浮十几分钟甚至更长时间，因此，完全能够在一个封闭的空间传染病毒。

同样一个研究团队4月份在『新英格兰医学杂志』发表的一项研究显示，说话声音越小，产生的唾沫相对越少。

证明新冠病毒不仅仅通过咳嗽、打喷嚏，或者通过把手传播，而且可以通过说话传播，有助于从科学层面证明戴口罩的必要性。