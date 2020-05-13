日本提出验证世界卫生组织在新冠扩大初期的对应

5月18到19日举行的世界卫生视频大会即将开幕，据悉，日本政府将在此次大会提出验证世界卫生组织在新型冠状肺炎感染扩大初期的对应，并将在大会上表示支持台湾作为观察员参加世界卫生组织（WHO）。

广告 继续浏览后续

世界卫生组织在这次新冠流行过程中被指责行动太慢，未及时就新冠病毒发出警报。

日本政府将提出对于世界卫生组织对加盟国提出警告的时间和内容等进行检证，并将要求世界卫生组织对于成员国发生异常变化时通报的规则严格化。现在的通报制度实质上由成员国自主决定，日本政府将提出为了避免通报的延迟和隐蔽，应该对通报规则进行严格规定。

日本外相茂木敏充在12日的记者会上表示：世界卫生组织是否充分发挥了其机能需要展开讨论。

日本首相安倍晋三在4月17日的记者会上，在谈及世界卫生组织围绕新型冠状病毒疫情的对应时表示“也存在问题和课题”，认为在疫情平息后应该对其职能进行验证。世界卫生组织被美国指责偏向中国，日本副首相兼财务大臣麻生太郎也于3月26日在参院财政金融委员会会议上，就世界卫生组织指出：“出现大量声音说WHO不是世界卫生组织，应该改成中国卫生组织”，因此安倍4月17日也指出：对世界卫生组织“也有在政治上不中立的意见”。

日本在本次会议上将支持台湾作为观察员参加世界卫生大会。

日本外相茂木敏充对此表示：产生地理的空白不是一件好事。表示支持台湾参加世界卫生大会。

日本官房长官菅义伟也在12日的记者会上表示：在会议上将讨论台湾作为观察员参加世界卫生组织的问题。

4月11日，台湾中央流行疫情指挥中心指挥官、卫生福利部长陈时中在记者会中公开去年12月31日与世界卫生组织联系的电子邮件全文，表示台湾虽未明确说出新冠“会人传人”，但强调非典型肺炎的特性且病患均隔离治疗，强烈暗示人传人的可能。

台湾方面认为：世卫组织未向全球公开这一信息。

在4月20日世卫组织举行的例行记者会上，世卫组织总干事谭德塞指出：台湾方面在去年12月31日发给世卫组织的邮件中，只根据武汉官方疫情报告要求世卫组织给予关于疫情的详细说明，此外再无其他内容，台湾并未向世卫组织“示警”新冠病毒“人传人”。