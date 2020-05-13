欧盟建议成员国逐步解除旅行限制

欧盟周三发布针对旅游业及交通运输的准则和建议，协助欧盟成员国逐步解除旅行限制，并允许旅游企业在遵守健康预防措施的基础上逐步开放。欧盟试图挽救受到新冠疫情威胁欧洲旅游业数以百万计工作机会。德国计划周末起放宽长达两个月的边境管制。

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根据欧盟文件的要求，欧盟内部边界将以循序渐进和协调的方式解除限制恢复自由流动。法新社消息，欧盟周三公布今夏分阶段重启境内旅行计划。欧洲各国为防疫而实施旅行禁令，已对旅游业产生毁灭性影响，欧洲各航空公司被迫裁掉数以万计的员工。对整个欧盟至关重要的旅游业，占欧盟区域内生产总额的10%。

欧盟执委会副主席维斯塔格表示，对许多以旅游业维生的欧洲人，当然还有那些想在今年夏天旅游的人们来说，这项指导原则可以是迎来更好旅游季节的机会。

尽管重新开放边界的决定权掌握在各国政府手中，但欧盟仍敦促27个成员国采取协调一致的方式来解除边界管制。 欧盟提出一项3阶段办法，首先要从目前禁止大多数不必要跨境旅行的现况开始。到了下一个阶段，欧盟希望处于类似疫情阶段且状况改善中的各国和各地区之间，边界管制能够解除。最后阶段，所有疫情相关的边界管制都会被取消，欧洲全境的旅行将再度被允许。

欧盟也敦促各国政府，在衡量重新开放边界的过程中，要考虑经济、社会和卫生等因素。

据官方数据显示，到目前全球至少29万2000人死于新冠病毒疫情，确诊病例超过427万2880例，其中欧洲累计确诊179万3753例，死亡接近16万人。

另外，德国计划周末起，放宽长达两个月的边境管制，并希望在下月15号恢复与法国，瑞士及奥地利三国边境的自由流动。德国内政部长周三表示，希望6月中旬以前结束为防止疫情蔓延而实施的边境管制措施。