法国对台军售中国再次表达反对

法国将继续对台湾提供拉法耶特军舰维护更新引起中国不满，法国外交部周三回应北京“应关注目前的新冠疫情而非过去的一段争议”，中方对此再次表达反对。法新社说，因中方新冠疫情言论法国政府罕见召见中国驻法大使一个月后，法中再起“争端”。

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据中国媒体报道，在周三的中国外交部例行记者会上，有法新社记者提出：法国政府计划向台湾出售武器已遭到中国外交部坚决反对并要求法政府撤销军售计划。但相关法国企业不接受中方批评。对此，中国外交部发言人赵立坚表示：“中国坚决反对外国向台湾地区出售武器或同台湾开展军事安全交流的立场是一贯的、明确的”。“中方已向法方表达严重关切”。赵力坚并称，“再次敦促法方恪守一个中国原则，撤销对台军售计划，避免给中法关系造成损害”。

此前，法国外交部周三回应中方表示，“面对新冠病毒疫情危机，我们所有的注意力及努力都应该集中在对抗疫情之上”。

法新社说，有关的军售涉及法国在1991年向台湾出售的拉法耶特舰军售更新和维护合同，当时这项军售引起北京与巴黎之间严重的外交危机。这是在中方因新冠疫情言论招致法国政府罕见召见中国驻法大使一个月后，法中外交上再一次“升高调门”。

法新社说，虽然疫情期间法国“需要”来自中国的防护设备及口罩，尽管每次出现“争议”双方都避免升级极力“降温”，法国对中国的“警告”仍做出回应。

法国外交部称，法方尊重一中原则，但也严格遵循对台合约，强调现应将焦点摆在对抗疫情。法国外交部强调，根据1994年与北京重建关系的协议，法国尊重“一个中国政策”，但“法国严格遵循与台湾缔结的契约性协议。自1994年以来，法国的立场没有任何变化。”

声明并提到：“面对2019冠状病毒疾病危机，我们所有的注意力和努力都应聚焦于对抗疫情之上”。

台湾国防部本月初发布公告称，台湾海军将以8亿元新台币预算从法国采购“康定级”（拉法耶特）军舰干扰火箭发射系统升级套装。此案在本月起执行，预估2023年完成升级。

法新社称，中国高调称颂抗疫成果优于西方国家，而美国等西方各国则指责北京隐瞒疫情；目前双方“论战”又转到极为敏感的台湾问题之上。