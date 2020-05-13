湖南郴州再现“大头娃娃”事件 官方回应：未发现医生参与

近期震动家长圈的湖南郴州“大头娃娃、假奶粉”事件持续发酵。据报道，湖南永兴县市场监管局已就相关事件做出决定，要求立即成立调查专班，并立案进行调查，同时安排报道中的5名孩子进行全面体检。

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据湖南经视报道，近日湖南郴州永兴县多名患者家长发现自己孩子身体出现湿疹，体重严重下降，头骨畸形酷似“大头娃娃”，还有不停拍头等异常情况。经媒体调查发现，这些患儿被医院确诊为“佝偻病”，且都食用了一款名为“倍氨敏”的“特医奶粉”。实际上，这款“奶粉”是一种固体饮料，并不具有特医奶粉资质。据网路流传视频显示，这些幼儿在体检时被诊断为牛奶过敏，医生因此建议家长购买氨基酸奶粉给孩子食用。家长们随后去郴州爱婴坊母婴店买奶粉，经导购员强烈推销，最终购买了“倍氨敏”这款产品。当有家长对产品包装上的“固体饮料”提出质疑时，导购声称“倍氨敏”是店里最好的奶粉，也是最畅销的，许多过敏宝宝都在吃。

视频一经播出，就引起了家长们的强烈关注。据陕西法制网官方账号消息，相关事件引起了湖南永兴县委、县政府的高度重视，并以连夜召开紧急会议。永兴县市场监管局局长邱传辉回应媒体称，会议做出三点决定：一是要求立即成立调查专班，并立案进行调查；二是对报道的5名孩子进行人文关怀，安排人民医院儿科专家对其进行全面体检；三是“举一反三”，在当地进行为期一个月的儿童食品安全全面清查整顿行动。他称，目前调查小组已联系涉事企业，且暂未发现有医院和医生参与事件过程。该宣传负责人还表示，调查小组已在昨日接触一名患儿家长，今日会继续与其他家长见面。

另据新京报报道，目前涉事厂家湖南唯乐可健康产业有限公司(以下简称湖南唯乐可)已介入事件调查，涉事产品已于去年停产。相关信息显示，2019年，湖南唯乐可的销售总额达1405.47万元，其实控人肖诗弧曾任澳优乳业副总裁、首席运营官等职位。公开资料显示，澳优乳业是国内知名婴幼儿奶粉企业，2009年10月在港股上市。2019年，澳优乳业实现收入67.36亿元、净利润8.78亿元。

据天眼查数据显示，湖南唯乐可成立于2015年2月，经营范围包括含乳饮料和植物蛋白饮料、婴幼儿配方乳粉、特殊医学用途配方食品等。2017年至2019年，该公司分别实现销售总额123.74万元、759.72万元、1405.47万元，同比增幅达29%、514%、85%。据悉，早在2016年4月，湖南唯乐可就曾申请注册“倍氨敏”商标，并于2017年5月完成注册，专用权期限为2017年5月28日至2027年5月27日。但该公司方面在周二接受新京报记者采访时表示，“倍氨敏”产品已在2019年年中停产，目前公司已经介入事件调查。据介绍，“倍氨敏”是普通食品，普通人群均可以食用，产品符合国家标准(固体饮料标准)。

至于涉事产品为何在涉事母婴店门店售卖且销售给了牛奶过敏孩子，湖南唯乐可方面称，公司只是依据国家法规生产产品，对门店销售给孩子一事并不清楚。据悉，早在2019年7月，媒体就曾曝光过湖南郴州地区的一起固体饮料冒充特医奶粉事件。今年3月30日，有十几位家长在“问政湖南”上发表《郴州“大头娃娃”父母们联名请求政府处理郴州假奶粉事件》的“联名信”，称2019年郴州发生一起“大头娃娃”奶粉事件，“全因郴州儿童医院医生向患儿推销奶粉所致”。与上述视频不同的是，这次事件的主角是一款名为“舒儿呔”的固体饮料。