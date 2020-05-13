特朗普签署行政命令延长封杀华为、中兴一年

美国总统特朗普周三签署一项行政命令，延长他在去年5月颁布的一项国家紧急状态，禁止美国企业使用对国家安全构成威胁的公司，如华为、中兴等制造的电信设备。美国国务卿蓬佩奥访问以色列，再批中国隐瞒新冠病毒疫情。美联邦退休储蓄投资委员会无限期押后投资部分中国企业。

广告 继续浏览后续

路透社报导，特朗普这项命令援引“国际紧急经济权力法”。该法赋予总统调整商业政策的权力，以应对威胁美国的国家紧急状态。

美国国会议员表示，特朗普2019年这项命令直接针对华为与中兴通讯等中国企业。

周三访问以色列的美国国务卿蓬佩奥再次批评中国隐瞒新型冠状病毒疫情。 蓬佩奥到访以色列与总理内塔尼亚胡会面，赞扬以色列是伟大的合作伙伴，在全球抗击新冠疫情大流行期间，愿意共享资讯，“不像部分国家，试图混淆和隐瞒讯息”。蓬佩奥没有直接点名，但媒体解读他所指的是中国。

蓬佩奥此前前接受以色列媒体访问时说，肯定病毒源头来自中国武汉。他并表示，中共去年12月，已知悉有关病毒，但试图混淆讯息，剥夺民众说话的权利，并没有迅速共享资讯，为世界带来巨大风险。 蓬佩奥是一月以来，以色列大规模封锁边境遏止疫情后，首位到访当地的外国官员，获豁免两星期强制检疫。

另据报道，美国联邦退休储蓄投资委员会周三宣布，将会“无限期”押后投资到部分中国企业资产。声明指出，由于疫情大流行导致经济环境转变，以及委员会内将有新成员提名，导致作出这项决定。 较早前，美国传媒引述官方信件报道指出，国家安全顾问奥布莱恩同白宫经济顾问库德洛去信劳工部，要求联邦僱员的退休基金不再持有中国资产，总值超过40亿美元。