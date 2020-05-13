瑞幸咖啡宣布CEO钱治亚和COO刘剑被停职 总裁向员工发信致歉

曾一度成为中国最大连锁咖啡品牌的瑞幸咖啡在5月12日宣布调整董事会和高级管理层，CEO钱治亚和COO刘剑被暂停职务，另外瑞幸董事、高级副总裁郭瑾一为代理CEO。此外，瑞幸总裁办发布的内部邮件中，瑞幸向公司员工表达了歉意，称“给各位伙伴及你们的家人带来了严重的困扰。对此，公司向你们表示深深的歉意。”

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总部位于厦门的瑞幸咖啡4月2日向美国证券交易委员会（SEC）提交公告，公开承认财务造假，称自查发现公司首席运营官（COO）刘剑等财务造假，牵涉约22亿元交易额，令投资者大跌眼镜。伪造的金额在瑞幸咖啡之前公布的2019年第二季度至第四季度的实际或者预期收入占据很大比例。4月3日，中国证监会随即表态称，高度关注瑞幸咖啡财务造假事件，对该公司财务造假行为表示强烈的谴责。此后短短几日，爱奇艺、跟谁学相继被做空，好未来自爆销售丑闻……中概股市场乌云密布。相关事件也在太平洋两岸的金融市场中引发热议，美国证券交易委员会（SEC）主席杰伊·克莱顿(Jay Clayton)更是在22日受访时直接提醒投资者，因为信息披露的问题，不要将资金投入在美国上市的中国公司股票上。相关风波也引发中国政府高层关注，中国副总理刘鹤自4月以来曾多次召开国务院金融稳定发展委员会会议，并强调，“坚决打击各种造假和欺诈行为”。

瑞幸咖啡此次的人员调整中，除了CEO钱治亚和COO刘剑被暂停职务，并从董事会辞职。瑞幸咖啡还对参与造假的6名员工进行停职或离职安排。公告表示，瑞幸咖啡于2020年4月2日发布有关造假事件的公告以来，公司董事会特别委员会监督主导的独立调查发现了关于财务造假的更多证据。此外，董事会已任命公司董事、高级副总裁郭瑾一为代理CEO。董事会还宣布任命曹文宝和吴刚为董事会成员。目前，董事会薪酬委员会由Sean Shao先生、刘二海先生和郭瑾一先生组成，Sean Shao担任主席;董事会任命和公司治理委员会由Wai Yuen Chong、黎辉和郭瑾一先生组成，Wai Yuen Chong先生担任主席。审计委员会成员无变化。

依据公告，曹文宝自2018年6月起担任瑞幸咖啡高级副总裁，负责门店运营和客户服务。在加入瑞幸之前，在麦当劳中国拥有23年的经验，担任过包括麦当劳中国副总裁和北方大区经理等不同职务。吴刚自2019年3月起担任瑞幸负责战略伙伴关系的副总裁，自2020年4月以来一直负责供应链管理。在加入瑞幸之前，他在航空业有超过26年的经验，包括在中国联合航空公司、中国东方航空公司和中国国际航空公司担任高级管理职位。另据《华尔街日报》报道，知情人士透露称，瑞幸咖啡首席技术官何刚(CTO)已经辞职。在何刚离职之前，瑞幸咖啡一名董事会董事也在近期辞职。

他们中，曾跟随瑞幸咖啡董事长陆正耀工作多年，并亲手创立该公司的CEO钱治亚的离职被尤为关注。钱治亚不仅在瑞幸咖啡此前的崛起中发挥重要公关作用，被称为“中国咖啡女王”，而就在3月16日公司出事数日前，她还曾以120亿元财富位列《2020胡润全球白手起家女富豪榜》第42位。作为瑞幸咖啡的联合创始人，将接替钱治亚出任公司CEO的郭谨一此前最“出名”的一次经历，则是深夜在社交平台“怒怼”星巴克。2018年5月15日，瑞幸咖啡发布公开信称，近期在业务发展中遭遇星巴克的不正当竞争，就星巴克涉嫌垄断行为拟向法院提起民事诉讼。

郭谨一还在2018年的一次公开演讲中提出，在中国，消费者消费咖啡的频次非常低，而咖啡将是一个充分竞争的市场，世界上可能除了中国以外，其他国家和地区都有很多咖啡品牌在激烈竞争，而且很多本土品牌都做到了所在市场份额的第一名。不过有分析人士指出，与钱治亚曾频频在公开场合露面不同，他则相对低调，除了出席几个行业会议外，最近一次为自家“站台”，已经是将近一年前。2019年7月8日，瑞幸咖啡高调推出全新的战略茶饮产品小鹿茶。发布这款锁定新生代的年轻消费人群，定位为“年轻人的活力下午茶”新品的，正是郭谨一。

另据消息人士介绍，当地时间12日晚11时，瑞幸咖啡总裁办发布了一封内部信件。该信件称造假事件发生以来，瑞幸咖啡陷入前所未有的危机，品牌形象和声誉受到影响，为员工所受困扰向员工致歉。此前，瑞幸咖啡发布公告称，其原第三大机构股东Captial Research Global Investors(以下简称“CRGI”)清仓了公司所有股份。而据瑞幸咖啡向SEC提交的文件，截至今年2月10日，CRGI还持有瑞幸咖啡9.2%的股权。除了CRGI，孤松资本也于4月3日清仓离场，它在做空报告发布前持股10.6%。另外，愉悦资本的持股比例则在2月12日从11.13%减至5%。