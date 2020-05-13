立法会9.6选举 学者料民主派难以取得过半议席

经过北京政府「两办」加强对港管控后，港府决定在9月6日进行立法会选举，根据政制及内地事务局向立法会提交的文件显示，早前颇受争议的长者投票特别安排应不会在9月选举时用上。至于民主派期望承接去年区议会选举大胜的势头，在立法会选举中扭转劣势，取得过半数议席，政治学者蔡子强预料，成功机会低于一半，但相信可取得四成半议席。

广告 继续浏览后续

由于建制派在去年的区议会选举中大败，部分人忧虑反修例运动积累的民意会令他们在9月的立法会选举中再尝败绩，故希望推迟，在区选中落败的立法会议员何君尧更于上月致函行政长官林郑月娥，以人群聚集不利减低感染武汉肺炎为由，要求延迟一般在9月上旬举行的立法会选举。但政制事务局昨天提交立法会的文件建议，选举于9月6日举行，而提名期则定在7月中旬至下旬。

不过，当局亦为减低染疫机会作出特别安排，包括任何人进入票站前，均需佩戴口罩、用搓手液清洁及探测体温，票站亦会设特别投票间，供有发烧征状的选民投票。

至于早前选举事务处就长者可优先投票的咨询建议，则未有在文件提及。在公众咨询期间，建制派人士支持让长者优先投票，但民主派人士忧虑，此举可方便建制派在动员长者早早投票后以不同理由让政府实时终止投票，认为现时由票站主任运用酌情权处理长者投票安排即可。

学者料难达35+ 即使如愿也会被DQ

经历去年区议会选举大败，建制派严阵以待，第一大党民建联会以党内初选订定参选名单，减少「自己人打自己人」，其他建制派政党亦互相协调参选人选，洞少竞争；泛民主派方面，除了激进本土派之外，各党派同意透过初选订定参选名单，部分选区最后会以民意调查落实最终参选名单。有份协调泛民初选的占领运动发起人之一的戴耀廷上周曾表示，更有信心达到「35+

(即在70个立法会议席中取得「35席或以上」)的目标。

不过，另一名占领运动发起人陈健民和中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强均认为，泛民取得32或33席是较合理的推算，取得过半数议席的机会低于一半。

蔡子强向本台解释，在地区直选方面，部分泛民政党以取得六成半投票率作为推算取得23至24席议席的基础，但这是不切实际的，因为上次立法会选举和去年的区议会选举，泛民只分别取得54%和57%的选票得票率，以现时的情况，能增加五个百分点已是很好的成绩。他按过往投票情况计算，泛民只可在直选中争得21席，比现届选举时多2席。

功能组别方面，由区议会议员提名再由选民直选的「超级区议会」议席，他相信，泛民只可维持取得3席的成果，故两组最后由选民投票的议席中，泛民可望共取得24席。

在余下30席功能组别议席中，泛民人士虽已努力成立组织以便成为界别选民，但建制派同样朝这方面努力，从他掌握的数据看来，泛民的成绩并不突出。蔡子强指出，加上功能组别的属性，「黄色经济圈」的效用不会太大，故总的来说，战情并不乐观，以早前泛民较为乐观能攻陷的四个界别看来，现在只有投的是「个人票」而非「公司票」或「法团票」的工程界有机会取得一席，即可保原来的8席之外加1席。

他说，地区直选和功能组别两组议席相加，是32至33席，比2016年选举时的30席增加2至3席。但港府其后褫夺多名泛民议员资格，令泛民在议会中只余25席。

陈健民和民主党主席胡志伟亦预料，当局会在选举前褫夺(DQ)部分胜算较大的泛民参选人来打击泛民选情；即使泛民奇迹地取得过半议席，港府亦会找借口褫夺几名议员资格，令民主派议席无法过半，以维持其对立法会的控制。

建制派的立法会财委会主席陈健波则评估，民主派很大机会做到「35+」，形容届时香港一定会出现大灾难，因为「反对派」已表明会阻挠政府政策。