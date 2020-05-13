解放军八月首度举行夺取东沙岛军演台湾国防部称有应援计划

中国与俄罗斯在地中海军事演习 有评论说说军演直插北约心脏

大陆人民解放军计划八月在接近海南岛的南海区域，举行设想夺取东沙岛的大规模登陆演习，东沙岛目前是由台湾拥有和管理。台湾海巡署表示，东沙岛驻防部队预计六月将再度实施环岛海域火炮射击训练。台湾国防部则表示，对外岛有应援计划，各项战备整备不会停顿。

广告 继续浏览后续

日本共同社12日报导，大陆人民解放军计划八月举行这项大规模的登陆演习。将由负责南海防卫的南部战区实施，动用登陆舰、气垫船、直升机和陆战队，规模前所未有。

报导说，在马英九政府时代，大陆在东沙比较克制。但最近解放军内部有较多意见认为，应该研究是否施压让不太关心南海主权的蔡政府主动放弃东沙，或是由解放军占据东沙。

报导分析指出，要从解放军设有基地的海南岛经过巴士海峡前往太平洋，必经东沙岛，此地对解放军而言有重要战略意义。去年12月大陆第一艘国产航母「山东舰」也部署在海南岛基地，对中方而言，提高了控制东沙的必要。而最近美军电战机为了搜集解放军情报，在东沙岛附近空域频繁飞行，仅四月就飞过当地13次。

台湾国防部作战计画室联合作战处长林文皇表示，国军秉持不升高冲突、不引发争端原则，维护国土主权，确保国家安全，对外岛都有应援计划，各项战备整备不会停顿。国防部发言人史顺文表示，国军对周边共军演训与军事动态，运用联合情监侦作为，对周遭状况都能充分掌握、及时应处。

台湾海巡署表示，驻防东沙岛的部队，已经在二月间实施环岛海域火炮射击训练，预计六月将再度实施，验证岛上阵地各式迫击炮和机炮的射击效能。届时将由国防部派员登岛，协助督考与验证。

台湾在东沙岛设有环礁国家公园与国际海洋研究站，海巡署东沙指挥部则有两个中队的驻军，驻防在东沙岛两侧。