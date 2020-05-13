香港23日没有新症可能「断缆」 新增一人染疫 学者称不可进一步放宽防疫措施

香港在过去23日没有新的武汉肺炎感染个案，特首林郑月娥更研究在本月放宽与广东省和澳门人士入境的家居隔离限制，但不同传媒引述消息人士指，一名66岁女子极有可能成为新的本地确诊个案，若证明属实，23日「零纪录」将中断。不同学者均认为，这是重大警号，认为香港不应再放宽疫情防控措施。

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消息人士指，极有可能令香港23日「零纪录」「断缆」的，是一名居于新界荃湾梨木树一个公共屋村的66岁女士，她报称没有外游纪录，亦没有接触过确诊患者。她前日发烧及轻微咳嗽，到居所附近的门诊求医，并留下深喉唾液样本化验，昨天初步测试呈阳性，数值显示她的传染风险颇高，随即入院接受隔离治疗，覆检结果同样是阳性。若她正式确诊，将是香港第1049染疫人士。

身兼政府抗疫督导委员会专家顾问的香港大学微生物学系讲座教授袁国勇今(13日)早在电台节目中表示，上述个案令香港防疫工作响起重大警号，显示本地仍然存在隐性传播链，建议港府加强检测，把检验样本增至7500个；若市民出现轻微呼吸道症状，便应立即检验，藉此截断本地传播链。

当局现正追踪与该名66岁女士居于同一栋楼的居民是否有人正进行家居检疫，从而寻找病毒源头，袁国勇认为，在未了解到上述个案源头前，港府不应进一步放宽实施中的防疫抗疫措施，包括限聚令；若在未来一周没有新的确诊个案，方可继续原订本月27日开始的复课安排。

另一专家顾问、中文大学呼吸系统科讲座教授许树昌估计，最大可能是有海外回港的家居检疫者，检疫后才发病，造成小区传播，令该66岁女士染疫，但现时没有足够数据评估引起小区爆发的风险。

港府上周五起放宽「限聚令」，把限聚人数和食肆每桌食客人数由4人放宽至8人，健身中心、美容院、酒吧等亦可重开，但事隔五天，便传出可能本地感染个案。

澳门方面，自4月9日起已没有新增个案，即35天「零纪录」，累计感染人数维持45人。