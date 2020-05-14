世界报：要让它输，中国的“软实力”

武汉肺炎疫情肆虐全球之际，北京将口罩出口到全球各地，并借机输出中国“软实力”，却未得其功，适得其反。因为梦想着一个“中国的世界”的习近平，没办法使北京模式适应地球其他地区。

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法国《世界报》驻中国记者勒梅特（Frédéric Lemaître ）5月11日撰文指出，当北京炫耀拯救世界，向130国运送将近280亿个口罩之际，中国的国际形象似乎并未从中受益，而是相反。所以中国不高兴。

中国科学院最近的一篇文章谈到，“中国受到攻击，如何更好应对”，并且指出，中国现在在西方引起“敌意”。另一份中国国家安全研究中心的报告的描绘得情况更暗淡。该报告指出，自1989年天安门屠杀以来，全球反华情绪从未像现在这样高涨。据路透社透露，这篇向习近平提交的报告不排除美中发生军事冲突的可能。

中国通们批评的最激烈

甚至在中国外交最关注的非洲大陆，中国也未能免遭攻击。四月初，非洲人在广州遭遇种族歧视事件，持续在非洲引发激烈反应，在尼日利亚尤甚。

另一个令人不安的迹象是，在北美和欧洲的社交平台，许多年轻时曾对中国着迷，去中国生活和学习汉语的中国问题专家们，如今成为批评中国最激烈的一群。

世界报说，其实，当下的地缘政治局势罕见地对中国有利：美国总统已经毫不在乎自己的国际形象，印度正在经历惊人的民族主义自我封闭，欧洲自顾不暇地挣扎着，俄罗斯已经没钱实现自己的野心。

让你惊奇 却无好感

中国凭借经济成功向世界推介自己的模式。中国还有一个工具箱，那就是“一带一路”全方位投资计划和与之相配的巨量财务资源。

可是，正如澳大利亚驻北京（2007—2011年）大使杰夫-拉比（Geoff Raby）在2019年夏季的《外交事务》杂志上所言:“中国没有软实力”。更确切地讲，它没办法引起人们的好感。您可以欣赏中国的经济和技术成绩，却不想要那里的生活方式，更不愿意在那里生活。也就是说，中国被欣赏，却不吸引人。

根据皮尤研究中心（Pew Research Center）2019年进行的一项调查，在33个国家中，有21个国家的民众认为美国的形象比中国好。仅有7个国家情况相反。

在亚太地区，中国更多被视为是威胁而不是盟友。如果说，唐纳德·特朗普的受欢迎程度处于最低水平，那么，习近平也无法从特朗普的最低民意中获得任何好处。

智库研究人员表示，实际上，对其中一位领导人缺乏信心，经常会导致对另一位领导人也缺乏信心。

在答案能说明问题的24个国家中，有18个国家的国民既不信任特朗普也不信任习近平。只有在俄罗斯，习近平的受欢迎度才明显超过特朗普。

怎样解释这个情况？最先提出软实力概念的美国政治学家约瑟夫·奈尔 (Joseph Nye)表示，在社交媒体时代，“信誉是最稀缺的资源”。那是麻烦所在。

巨资海外宣传为党叙事

澳大利亚驻北京大使杰夫-拉比指出，北京用数十亿美元在海外提升自己的形象，是中国最大的浪费之一。他说，问题的症结是，这些钱被用于为中共党的叙事服务。这个做法尤其导致了孔子学院的失败。利用文化进行宣传，甚至进行间谍活动，就失去了一切信誉。于是，许多国家都公开表示敌意。

另外，北京咄咄逼人的进攻外交对于提升中国的形象也没有好处。试想，一个国家的外交官被称为“战狼”，怎能不让别人害怕被它吞噬掉？

“中国世界”的梦想

但问题无疑是更深层的。非盈利组织“国家亚洲研究办公室”的中国问题专家娜德吉·罗兰(Nadège Rolland)4月27日在美国国会听证会介绍说，甚至在中国内部，中国共产党的思想体系也变得很难描绘。这个体系混合了中国特色的马克思列宁主义，社会主义，民族主义和儒家思想元素”。不过，有个主题明显是在习近平上台后浮现的：中国特色论。习近平主张通过向世界推介一种文化，独特历史，独特民族，来证明没有任何外来的经济和政治发展模式适合中国。唯有中国共产党才能决定中国走什么道路。

在这个“特色”名义下，任何基于“非中国”价值观，对中国国家进行的批评，都将受到惩罚。美国篮球俱乐部的经理不幸因支持香港民主派，导致整个NBA遭中国抵制。

在中国之外，北京的行为也让人看不太明白。法兰西公学院教授程艾兰Anne Cheng在 « Pandémie et mondialisation à la chinoise »（大流行与中国式全球化）一文中指出：在过去40年，从文革结束脱离毛时代开始，我们从“世界上的中国”，变成“中国与世界”，最后变成“中国就是世界”：这一圈循环结束后，中国再次宣称自己就是“天下”，又回到20世纪初之前的提法。所以，梦想“中国的世界”的习近平，无法使他的模式适应地球其他地区。