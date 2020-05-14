中国国际形象为何遭遇滑铁卢

北京在向世界输出了无数应对新冠疫情急需的口罩，但是这些举措并没有能够改善中国在世界的形象。个中缘由，战狼们或许也有苦衷？

广告 继续浏览后续

加拿大安格斯里德研究所一份最新调查显示，只有百分之十四的加拿大人对中国持正面态度，超过五分之四的加拿大人说，中国政府对新冠疫情报告不诚实。而在日本，对中国的好感度只有22%。皮尤研究中心刚刚公布的报告显示，世界许多国家对美国抱有好感，但对中国持负面评价。美国周三公布的一项民调显示，大部分受访美国人认为中国政府需对新冠病毒的传播负责。

法国『世界报』报道，中国可能也感到困惑，北京吹嘘要拯救世界，向世界130国寄出280亿只口罩，但是不但没有获得赞美，反而形象更加暗淡。人们还注意到一个现象，在社交网络上，众多青年时代学习中文，被中国以及中国文化吸引的北美以及欧盟的专家，现在成了北京最严厉的批评者。

在损害中国形象方面，诸多观察家认为中国的外交官起到了事实上一马当先的作用。这些外交官们使用的粗鄙的语言，挑衅的动作，引起的是一种恐惧。中国的这种战狼外交丝毫无助于改善中国的形象，

加拿大『环球时报』报道，加拿大驻中国大使鲍达民上周在加拿大国际理事会上很直白地表示，北京的行为破坏了中国本身在全球的软实力。他指出，中国现在累计的是“负面”软实力。中国的外交官威胁要抵制澳大利亚，给欧盟一些国家赠送了口罩大吹大擂，而欧盟在中国疫情最严重时赠送的医疗物资却要欧盟千万别提。加拿大前驻中国大使赵朴对此评论说，中国咄咄逼人的外交大军反而使得北京和世界其他国家疏离。这种所谓的“战狼”外交手段，甚至让过去举棋不定的欧洲国家因此反感。

中国经济上取得了成功，中国还有一个无所不包的投资工具—一带一路，但是法国『世界报』引述澳大利亚前驻中国大使芮捷锐指出，“中国没有软实力”，精确地讲，中国无法让人觉得可爱。人们可以欣赏中国的经济成就和技术进步，但一点都不欣赏中国人的生活方式，更不用说去中国生活。

战狼外交言论之张狂，中国驻瑞典大使桂友友当属一绝。瑞典与中国的关系急转直下，瑞典关闭所有孔子学院，不能不说与这位一再向瑞典无理施压的中国大使有关。中国长期囚禁香港铜锣湾书店书商桂民海，瑞典一再要求中国放人，中国居然声称被其剥夺了人身自由的桂民海自愿放弃瑞典国际加入了中国国籍。1月份，瑞典电视台专访桂友友大使，他威赫瑞典媒体不要批评中国，形容瑞典媒体犹如48公斤轻量级拳击手，想挑衅86公斤的中国重量级拳击手，等着瞧吧。瑞典外交部1月21日召见这位大使，瑞典外长指责他的言论是“令人无法容忍的威胁”。

对于这种“愈战愈远”的战狼外交现象，中国的一些学者也开始忧惧。香港『南华早报』报道，北京当局通过一些自媒体和官媒宣传中国抗疫优势，在中国外交系统与官媒带动下，中国正兴起新一波的民族主义情绪。中国人民大学国际关系学者时殷弘上周在学校的一次线上座谈会表示，这种做法原本是要凸显中国政治制度的优越性以及中国在抗击全球公共卫生危机中的领导地位，但实际上问题复杂得多。这位学者认为，外交系统和官媒未能体察这种复杂性，做法上有欠深思熟虑，急切和高调的手法导致事与愿违，反而加深了中国与其他国家之间的鸿沟。时殷弘认为应尽快改变方式，以降低逐渐高涨的反中情绪。南京大学中国南海协同创新研究中心主任朱锋5月10日在本校一次线上座谈指出，上述战狼手法加剧了北京和华盛顿的紧张关系。他呼吁当局缓和这一紧张情势，调整外交政策。

法国战略研究基金会学者Antoine Bondaz认为，部分中国外交官的言行很明显收到了反效果，可谓“自杀式公关”，他认为北京鼓励这样做，反映了当局的不安全感。在法国汉学家、香港浸会大学政治与国际研究学系高敬文教授看来，北京到处迫使人们接受他们的观点，“中共的宣传大拍卖既摧毁了他要表达的信息又摧毁了信息的可信性”。

纽约时报引述加州大学圣地亚哥分校21世纪中国研究中心主任谢淑丽分析，北京鼓励中国外交官表现得好斗。她说，将赵立坚提拔为发言人的做法，以及他关于美军的言论，“向中国国内的所有人发出信号，表明这是官方路线，因此具有扩音器效果”。她还指出，这也让任何谈判都变得更加艰难。