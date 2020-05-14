张贾龙推特发声被指寻衅滋事案审结待判 美国促释放

敢言的前媒体人张贾龙因在推特上发言，被指寻衅滋事，案件昨（13日）在贵州省法院开庭，他在庭上否认控罪，坚持自己只是行使言论自由，但自发到庭旁听者受阻挠，而审讯不足一个上午便审结，家属忧虑，开庭只是「走过场」。法庭表示，审判结果将择期宣判，美国则公开呼吁中国放人。

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张贾龙去年8月因涉嫌寻衅滋事罪而被刑事拘留后，据其妻子透露，公安扬言要对张在过去十年的推特言论「算总账」。张贾龙认为，他发布和转发的推特信息，是他个人观点的表达，属于言论自由的范畴，不构成犯罪，而其律师亦为他作无罪辩护。

贵阳市法院早上九时半开庭，法院一早便已加派警察巡逻，防止民众声援，而前贵州大学教授杨绍政一行三人驾车前往旁听时，遭该市公安局人员中途拦截，被强行扣留在派出所，直至庭审完结方乎获释。至于贵州律师李贵生和王宗跃自行前往旁听，但遭审判长以没有旁听证为由拒绝。结果，现场只有张贾龙的父亲和妻子获准旁听。

张贾龙案引起国际关注，美国国务院发言人摩根·奥塔格斯在开庭前于其推特发文，指对中国当局又起诉一名仅仅是表达己见的记者表示担忧，促请中共释放张贾龙。而美国驻使馆在转发摩根以英文书写的推文时同时发推，把摩根的推文翻译成中文。有关推文获得一千多人赞赏，但以中文书写的留言，则大多指责美国多管闲事。

现年32岁的张贾龙，曾任职《财经》杂志和腾讯财经频道，曾报导中国艺术家艾未未工作室遭强拆及「结石宝宝之父」赵连海为毒奶粉受害儿童维权等人权案例，亦曾声援良心犯，并于2014年初向到访北京的美国前国务卿克里提出要求，吁美国帮助推倒中国网络防火长城。张贾龙疑因遭受报复而被媒体辞退后，返回贵州营生。张贾龙被刑拘后，「无国界记者」组织曾发表声明，指这种毫无根据的逮捕，是中国政府不尊重批判声音的体现，要求中共释放张贾龙。