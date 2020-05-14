斯坦福大学知名学者：新冠疫情蔓延加剧全球粮食危机

新冠病毒疫情蔓延正加剧全球粮食不稳定状况。美国史丹福大学食品安全与环境中心主任洛贝尔（David Lobell）发表研究报告指出：全球各地新冠病毒蔓延，加上内战、蝗灾等祸害，再加上天气持续干旱，都正在影响全球粮食流动率，导致粮食短缺危机。

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洛贝尔研究指出：新冠病毒疫情影响全球粮食的最大危机，首先与低收入劳工收入损失有关。他分析，这群低收入劳工中许多人从发展中国家移民到富裕国家，工作后寄钱回老家，新冠疫情使得这群劳工失业、收入受到严重损失，而导致发展中国家的经济连带受到影响，引起食品短缺问题。

在食品供应链方面也有风险。洛贝尔指出，需要大量劳动力的农田，播种、收获和食品加工正受到影响，发达国家大量依赖跨越国境的非法移民来耕作，但疫情限制了他们的移动。

洛贝尔指出：一些国家，例如俄罗斯，已开始限制粮食出口，以保证担心食品短缺的国内消费者；也有些国家担心病毒传播，不让卡车跨越边境，导致食物运输出现问题。即便全球供应链仍足够，但因为各国食物流动率降低，也导致食品价格上扬。

洛贝尔指出，最后的问题则是牲畜疾病和农作物病虫害暴发，目前全球各地都传出疫情、灾情，很可能成为食物短缺的危机引爆点。

洛贝尔指出，全球恐发生粮食危机，是2020年世界要面对的重大问题。科学家最终目的是要提出解决方案，即便有问题也能透过社会安全网络填补漏洞。