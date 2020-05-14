法国制药集团主席：如研制出疫苗不会优先任何国家

法国医药巨头赛诺菲日前宣称如果成功研制出新冠病毒疫苗将优先向美国供应，在法国及欧盟引起争议。法国制药集团董事会主席塞尔吉·温伯格周四表示，如成功研制出疫苗，“不会优先向任何国家供应”。

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路透社消息，赛诺菲首席执行官保罗·哈德森周三在接受美国彭博社采访时说，美国有望优先获得赛诺菲生产的疫苗，因为美国资助研发2019冠状病毒疾病疫苗。他并表示，由于美国承担了“投资风险”，美国政府有权获得疫苗的最大预订量。

哈德森的言论引起法国国内强烈反响。法国总统马克龙表示，新冠病毒疫苗应该定为全球公共财产，不应该受市场机制的限制。总理菲利普也表态说，所有人应公平获得疫苗，这是不容讨价还价的。菲利普并与法国制药集团董事会主席塞尔吉·温伯格进行约谈。

此前，法国负责经济事务的国务秘书巴尼耶 鲁纳舍尔则表示，如果赛诺菲成功开发疫苗，却优先供应美国市场，将“令人无法接受”。欧盟也坚称，所有对抗冠状病毒的疫苗都必须公平分配给所有国家。欧盟执委会发言人凯尔马克称，对抗新型冠状病毒的疫苗应是全球的公共利益，分配作业须具公平及普遍性。

赛诺菲随即发表声明，重申在美国境内的生产主要用于美国，而其它生产将被分配给欧洲、法国和世界的其他地区。

路透社周四报道，法国制药集团董事会主席塞尔吉·温伯格在接受法国电视二台访问时表示，“我在此澄清，（如果研制出疫苗）没有任何国家会优先获取”。

他并解释说，赛诺菲首席执行官保罗·哈德森的意思是说，美国可能对在美国境内生产的（疫苗）具有优先权，而在法国及欧洲生产的疫苗不会优先美国。

温伯格并说，疫苗应是面向广大民众的公共财产，这是我们的一贯立场。 法国医药界巨头赛诺菲与美国生物医学高级研究和发展管理局(BARDA)合作研发疫苗，而强生和葛兰素史克都已不同程度加入了此次疫苗研发行列。