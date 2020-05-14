湖南再现“大头娃娃”事件 国家市场监管总局：彻查、从重处罚

近日，湖南彬州永兴县多名家长发现自己的孩子出现湿疹、体重严重下降、头骨畸形酷似“大头娃娃”、不停拍头部等异常现象。5月13日晚，中国国家市场监管总局网站发文称，有媒体报道湖南省郴州市永兴县爱婴坊母婴店，将一款固体饮料冒充特医食品销售给牛奶过敏儿童，虚假宣传特殊功能，涉嫌消费欺诈。市场监管总局高度重视，责成湖南省市场监管部门对涉事商家进行彻查，依法从严从重处罚，及时向社会公布调查结果。

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相关消息显示，在食用问题“奶粉”后，这些孩子被医院确诊为患有“佝偻病”，且均食用过一款名叫“倍氨敏”的特殊“奶粉”。在家长上门沟通后，售卖产品的爱婴坊母婴店一店长从不承认到迅速改口，称“倍氨敏”并非奶粉，而是固体饮料。5月13日午间，永兴县委宣传部方面在接受《国际金融报》记者采访时介绍称，永兴县已成立由永兴县市场监督管理局、县卫健局等相关职能部门组成的工作专班，对爱婴坊母婴店依法依规进行全面调查，调查结果将及时向社会公布。据悉，湖南省人民政府亦责成省市场监督管理局、郴州市等组成调查组对涉事商家彻查。

此外，记者一并采访到了“倍氨敏”的生产方湖南唯乐可健康产业有限公司(下称“湖南唯乐可”)。对方相关负责人称，经第三方检测，相应产品质量合格，标签合格，包装清晰标注是固体饮料，没有夸大宣传。不过，乳制品行业人士指出，生产方或涉及“打擦边球”营销。针对厂家和渠道，此次相关部门均应严肃调查。根据《经视焦点》栏目此前援引多位受害儿童家长的说法，在食用“倍氨敏”奶粉之前，这些受害儿童都曾被医院诊断为牛奶过敏需服食深度水解奶粉(俗称“氨基酸奶粉”)。

之后，这些家长在一家名为郴州爱婴坊母婴店内被强烈推荐购买零售价超300元/罐，“销量最好”、“过敏宝宝都在吃”的“倍氨敏”特殊奶粉。但实际上，该奶粉仅是一款蛋白固体饮料，并不具有特医奶粉资质。相关视频还显示，事发之后，有记者对涉事母婴店进行采访，当时门店店长仍坚称“倍氨敏”是一款特殊奶粉，并称“我们这是卖奶粉的，公司也培训过”。不过在了解到幼儿出现症状在接受治疗时，该名店长赶紧改口称产品并非奶粉，并直言“我们都是靠奶粉吃饭的，所以肯定跟销售走”。次日，该店下架了所有“倍氨敏”产品。

事实上，这并非彬州第一次被曝出“大头娃娃”假奶粉事件，而且此前的涉事产品“舒儿呔”与“倍氨敏”相同，均为固体饮料。5月13日上午，记者在“湖南问政”官网上查询发现，早在2020年3月底，一位名为“宝妈曹”的网友就发表有关《郴州“大头娃娃”父母们联名请求政府处理郴州假奶粉事件》一文。自2008年遭遇“三聚氰胺”事件导致了近30万结石宝宝后，中国的奶粉行业“触底反弹”，在品质把控上尤其注意。随着此前“史上最严奶粉新政”的实施，中国奶粉行业整体呈现出安全健康发展的势头，近年来国产奶粉抽检合格率高达99.5%。在此背景下，此次的“大头娃娃”事件引发诸多关注。

据了解，近年来，过敏已经成为婴儿最大健康隐忧之一。著名儿保专家金星明此前曾指出，在中国0-2岁的孩子中，家长报告宝宝曾发生或正在发生过敏性疾病症状的比例高达40.9%。在此背景下，无/低致敏性的特医奶粉成为了过敏婴幼儿家长的购买选择。不过， 曾有业内人士向记者指出，将固体饮料充当特医奶粉销售，利润会比普通奶粉更高，以致母婴店铺以次充好的情况并不少见，销售员亦习惯在记录本上直接将固体饮料描述为“奶粉”。

特医奶粉属于高端的高毛利产品，且有一个很重要的特征是：可以合规进入医务渠道。和前述“舒儿呔”一事一样，更有医生为利参与其中。特医奶粉的的来货价较为便宜，只有普通奶粉市场价格的6折，母婴店在出售时可以自行定价，利润相当高，“相比之下，固体饮料的市场价格与特医奶粉差不多，但进价要更低。所以一些母婴店会用低成本的固体饮料充当特医奶粉，以此获取更高的利润。”例如一罐特医奶粉的利润约有120元，是普通奶粉的两倍以上。于是，看到利益的一些企业“顶风作案”，打擦边球将普通食品说成是特医食品。

“五年前到今天，我们陆续都会从不同渠道听到类似的事情，我们也向相关部门汇报过，但这种事情仍然屡禁不止。”一名乳制品行业人士表示，在特配奶粉的合规性监管上，农村市场和低线城市是盲点。一些商家按照固体饮料规定生产，规避了很多门槛，而后又将产品按照婴幼儿特配奶粉模式在市场推广。监督一旦不到位，违法行为随之而来。

对于这种销售行为，上海正策律师事务所律师董毅智在接受记者采访时指出，在监管部门定性之前，很难界定生产商或是销售者存在欺骗行为，这将需要根据当地相关监管部门的调查结果而定，“也只有监管部门定性之后，才能走相关的司法程序”。