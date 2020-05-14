特朗普威胁与中国切断一切关系 排除与习近平交谈

美国总统特朗普面对北京态度更加强硬，星期四他指责中国未能阻止疫情扩散，威胁切断与中国的一切关系，并排除此刻与中国国家主席习近平交谈。特朗普还谈到美中第一阶段贸易协议以及给中国留学生发放签证的问题。

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特朗普几周来不断强调，如果中国武汉发生疫情之初，北京当局负责任地予以应对，就不至于造成今日全球近30万人死于新冠病毒。

福克斯商业频道周四播出与特朗普的上述访谈，，特朗普表示，对北京的态度“非常失望”，他拒绝与中国国家主席习近平直接交谈以缓解美中紧张关系。

特朗普同样瞄准了中国国家领导人习近平，他一直宣称，他与习近平有良好的个人关系：“很简单，此刻，我不想跟他交谈”。

记者询问将采取何种方式反制中国，近日来多次提及采取惩罚性海关税制裁中国的特朗普显得比较模糊：“我们可以做许多事，我们可以中断与中国的所有关系。”

特朗普表示，疫情在世界上在美国造成大量人死亡，这是非常悲伤的。“对许多直接遭遇病毒袭击的家庭是非常痛苦的”。

特朗普称，中国本应该阻止发源于本国的新冠病毒，但实际发生的完全不是这样。

同特朗普总统一个阵营的一些共和党参议员，星期二提出一项法案，授权总统在中国阻碍对新冠病毒病源国际调查的情况下予以制裁。

星期三，华盛顿谴责北京企图窃取美国针对新冠病毒的疫苗研发。美国联邦调查局称：中国瞄准美国卫生及研究领域的企图，对美国应对新冠病毒构成严重威胁。

中国周四揭露美国造谣。中国外交部发言人赵立坚称，中国在有关新冠病毒的疫苗及药物研究方面领先，根本没有窃取相关信息的理由。

北京称，中国在第一时间向美国以及世界卫生组织提供了有关新冠病毒疫情的信息。

美国总统特朗普以及美国国务卿蓬佩奥近来一直指责新冠病毒与中国武汉病毒研究所P4实验室发生的事故有关，记者就此追问时，特朗普只是表示：“我们拥有很多的信息……不过，不管来自实验室还是来自蝙蝠，最坏的事情是这一病毒来自中国，中国本应阻止其传播。”

美中贸易协议

特朗普对美国福克斯商业电视频道说，中国没有能够控制疫情，导致全球病毒大流行，给他同北京签署的第一阶段贸易协议投上了阴影。他对中国在新冠病毒大流行爆发后的表现“非常失望”。

特朗普谈话中提到元月份与中国签署的第一阶段贸易协议。 “我完成了一个很好的协议，但现在我认为完全不是一回事。当疫情爆发的时候，墨迹刚干。现在情况完全不同了”。

1月份签署的美中贸易协议规定，中国将在两年内至少增购2000亿美元美国商品和美国金融及服务产品，作为交换，美国将减少自中美贸易战爆发以来强加于中国进口美国产品的海关税。

路透社报道，一份亲政权的中国报纸最近报道称，亲北京的经济顾问表示，应就这一协议重新谈判。特朗普重申，他对重新谈判不感兴趣。

限制签证

一些共和党参议员提议就一些希望研究涉及美国国家安全领域的中国大学生拒绝发放签证一事，这些领域包括量子计算机，人工智慧等领域，特朗普对福克斯表示：“我们可以做许多的事…..我们可以切断所有关系。”

特朗普自问自答，“如果我们现在这样做了，将会发生什么？”“如果与中国断绝所有关系，美国将节省5000亿美元”。特朗普这一数据是以中国输美产品总额作为参照的。