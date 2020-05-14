中美关系

环时：美就疫情滥诉中国的团体和个人 北京准备惩戒

Hình minh họa. Cờ Mỹ -Trung Quốc tại Thượng Hải được treo nhân cuộc đối thoại thương mại hai nước hôm 30/06/2019. REUTERS - Aly Song

中国官方媒体环球时报今天称，中方准备惩戒美国就疫情滥诉中国的团体和个人。且引述美国问题专家的话说，中国不会只是象徵性地反制，"必须要打痛他"。