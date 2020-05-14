环时：美就疫情滥诉中国的团体和个人 北京准备惩戒
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中国官方媒体环球时报今天称，中方准备惩戒美国就疫情滥诉中国的团体和个人。且引述美国问题专家的话说，中国不会只是象徵性地反制，"必须要打痛他"。
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环时报道称，近段时间以来，美国一些国会议员及州官员，频频借新冠疫情问题向中国发难，可谓是“滥诉成瘾”。
详细点名多位美国共和党议员近日来在国会就新冠疫情问题推出针对中国的法案提议，进行追责索赔。并称，反中几乎成了这些议员的「日常活动」。
报道点名的还有美国保守游说组织自由观察（Freedom Watch）以及总部位于德州的企业Buzz Photos等团体。同时点名的州级官员还有密苏里州检察长施密特。
报道还详细列举了各位被点名的个人和组织。针对中国的具体作为。
报道援引中国社科院美国研究所袁征的话说，中方一再强调，中美合作是互利共赢的，中国一直秉持这样的宗旨，也希望两国关系能够朝着健康的方向发展，“但是也不能一再退让，绝不能容忍有些人毫无原则地对中美关系造谣生事”。
袁征宣称，对于这些无端造谣生事破坏中美关系、死不悔改，进而在美国国内捞取政治利益的政客，对此「我们要坚决进行打击」。
另据中央社报道，环时总编辑胡锡进也在微博发文称，“中国当然不会无动于衷。据环时瞭解，针对美国国内就新冠疫情对中国进行滥诉的行为，中国政府已在着手准备对一些炮製『反华议桉』的国会议员、密苏里州以及美方相关个人和实体採取必要的惩戒措施。”他最后还称：“来而无往非礼也。”
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