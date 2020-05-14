被张伯礼院士“文革式”批判“价值观扭曲” 方方要求道歉

综合消息显示，5月12日，中共中央疫情防控指导组专家组成员、江夏方舱医院总顾问、中国工程院院士、天津中医药大学党委副书记、校长张伯礼教授，在通过网络直播讲授抗议思政课。报吿会上，张伯礼点明谈到“以方方日记为代表，特别有些高校的教师、教授、学生们，在疫情之下暴露出了他们扭曲的价值观。”该事件也引发了作家方方的微博回应。

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据悉，由天津市教育两委在当地时间5月12日上午主办的“讲抗疫故事 增制度自信 担报国使命”抗疫思政课专题巡讲首场报告会，于津云中央厨房开讲。受邀参加的张伯礼为全市大中小学师生上了一节特殊的抗疫思政课。天津市委常委、市委教育工委书记于立军出席并主持。相关报道指，张伯礼当天以“众志成城、科学防治，在抗疫斗争中彰显民族自信心”为主题，从新冠肺炎的产生发展、抗疫一线的救治历程、最新抗疫研究进展等方面，结合亲身经历，生动讲述了一线医护人员临危不惧、救死扶伤的故事。“老师们、同学们，你们思考过吗？在这场战役中，中国为什么能够取得胜利？”报告会的后半部分，张伯礼向大家提出了这样一个问题。他随后自我回答说，“因为党和国家始终坚持‘人民至上’──ECMO、人工肝、血浆置换等尖端医疗技术设备随需随用，重症患者的诊疗费从十几万元到上百万元，这些费用全部由医保报销。”

张伯礼续称，“因为中国特色社会主义制度的优势──上午提出建方舱医院，中午得到国家批复，下午开始筹建团队。两天后，名单上的医护人员已经集结完毕。建设期间，有4.5万名工人在雷神山、火神山工地上奋战，这些工人都是在三天内从全国各地赶赴武汉进行支援的。正所谓全国人民一盘棋，这就是中国力量、中国精神和中国效率！”他还给出，因为“有万众一心、众志成城的人民；文化自信；青年一代的成长和担当”等相关论点。报告会上，他还不忘向在线观看师生列出了图片、数字，案例和故事。报告会的最后，张伯礼为天津市所有青年学子送上寄语，“愿你们坚守底线、树立正气；坚韧不拔、潜心问道；珍惜韶华、勤于实践；清心豁达、奋力拼搏！”

值得一提的是，据消息显示，张伯礼在报吿会上还特意谈到，“以方方日记为代表，特别有些高校的教师、教授、学生们，在疫情之下暴露出了他们扭曲的价值观。”他提到一些例子，如在疫情期间被指发表“不当言论”的留学生许可馨、湖北大学教授梁艳萍等人，抨击其扭曲的价值观，反问极少数“知识分子”：“家国情怀何在？”在张伯礼展示的投影幻灯片上，列举了上述几人在疫情期间的诸多言论，其中方方的照片很是醒目。

在这一面向天津市全市大中小学师生进行的，具有官方色彩的报告会中被点名批评颇有文革批斗会遗风。该事件随后也引发了作家方方本人的强烈不满。方方13日通过微博转发了相关报告会的事件截图，并发文称，“我记录在此。等着张先生的道歉。或许近期他不会，但我相信总有一天他会，如果他尚有基本的常识、判断以及良知的话。我不知道张先生有什么伟业，但是这张图将会是他一生的污点，唯有道歉可以洗去这个污点。 ​​​​”

5月14日，方方再次发表推文写道，“一码归一码。我很赞成郝海东的这句话。昨天了解到，张先生疫情期间一直在武汉抗疫，并且在动了胆囊手术的情况下，很快又重上一线。我很感动，也很佩服。武汉人民会记得张先生的功劳。就事论事：张先生以讲课方式，开启对我和梁教授的批判，而且用了非常不理性的词句，方式有如文革。这是张先生的错。”