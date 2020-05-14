进一步“解封”：法国人今夏将可外出度假

法国人7月和8月将能够在法国一些地区度假，法国总理周四在宣布一项支持旅游业发展计划时对此表示“乐观”。另外，法国经济部长周四表示，法国经济正“缓慢复苏”。

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在法国正式开始“解封”的第四天，菲利普总理表示：“法国人将能够在七月和八月去法国一些地区度假”，但是要视新冠病毒疫情的发展，“可能受到地区的限制”。

菲利普公布了一项振兴旅游业的计划，斥资180亿欧元，以“应对旅游业面临的最严峻考验”。占法国GDP7％的旅游观光业有200万个工作岗位。

在法国实施两个月的限制措施后，一些景点开始重新开放，而第一批海滩已经向游人开放，其他海滩可在本周末重新开放。

另外，大巴黎地区的一些学校周四开始复课。

另据报道，法国经济部长勒梅尔周四表示，法国经济正“缓慢复苏”。勒梅尔表示，经济重启是渐进的。他说，“比起冒着中断风险的冒进式增长，我更倾向经济稳步重启。”

另据法国卫生部周四晚间发布的统计，法国24小时新增新冠病毒死亡病例351例，累计达2万7425例，但医院重症监护压力继续减轻，目前重症患者人数2299人。