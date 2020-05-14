非洲至今得以幸免新冠疫情洗劫，但恐惧心理犹存

新冠疫情泛滥全球，西方发达国家纷纷沦陷，但是至今，贫穷落后的非洲国家却得以幸免，颇令国际社会感到欣慰。因为一旦疫情爆发，非洲大陆结构性问题危机将进一步加剧，饥荒、缺医少药等各种问题将会接踵而至，损失不可估量。

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非洲首例新冠病例于2月14日在埃及出现，三个月后的今天，非洲大陆没有发生引发国际社会担心的瘟疫大流行情况，但疫情在未来很长一段时间内缓慢的发展势头却不容忽略。

至今，新冠病毒在非洲大陆造成的死亡人数为2500人，在全球新冠死亡总人数中所占比例不足1%。科学界分析非洲大陆至今得以幸免新冠疫情洗劫的两大原因为：一是及时采取了隔离措施；二是人口的年轻化。世界卫生组织非洲紧急行动负责人米歇尔•姚（Michel Yao ）在布拉柴维尔向法新社表示：绝大多数国家在发现第一例病例后果断采取隔离措施的做法，有效地遏制了病毒的传播。法国是在发现首例病例52天之后方才采取措施，当时境内已有4500人感染。而科特迪瓦在第一例病例出现5天后，便决定关闭校园和边境，更在一周后，实施宵禁。

非洲至今躲过疫情洗劫的第二个原因是人口的年轻化。根据在阿比让工作的病毒学和热带公共卫生专家让-玛丽-米耶莉丽（Jean-Marie Milleliri）披露的数字，非洲大陆近60%的人口为年龄不足25岁的年轻人。平均年龄约为19岁。因此，新冠病例较少，病毒也不太活跃。

而在西方，病毒感染者多为老年人，其中很多人有合并症，加重了新冠病毒的侵害。另外非洲人口密度较低，人口流动性也低于西方，一定程度上遏制了病毒的传播。

针对非洲是否因此而具有免疫力的问题，各方专家看法不一。有观点认为：由于非洲民众长期接触各种微生物、同时享有较高的疫苗接种覆盖率、尤其是针对结核病的BCG疫苗，因此具有交叉免疫。也有观点认为：非洲许多疾病的存在，可能令当地民众对冠状病毒等病原体的免疫力高于欧洲人。另外，当多种致病性病毒发生竞争时，某些病毒会阻断其他病毒的发展。

无论如何，人类应该学会与病毒共生存。许多非洲国家在为长期应对新冠疫情做准备。