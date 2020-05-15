中国国防部要法国立即撤销对台军售

法国出售台湾6艘拉法叶舰，台湾又叫康定级军舰。图为2014年9月14日，台湾海军拉法叶舰队在台湾沿海军事演习。

在中国外交部要求法国“撤销对台军售”不果之后，中国国防部周五抬高声调，“要求法方立即撤销有关对台军售项目”，以免损害两国两军关系。日前，法方已“冷淡果断”地回应北京：“请专注抗疫”!

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5月13日，针对中国外交部要求法国“撤销对台军售”要求，法国外交部立即发表声明，指出法国这是根据合约维护更新台湾拉法叶舰，与法国坚持“一个中国”立场并不抵触。

北京以“对台军售”挤压法国，法国外交部反驳北京：“应专注于抗疫”，不要沉湎旧事。法国提醒北京注意，这是二十几年前一桩旧案，法国只是依据合约更新维修。法国的立场软中带硬，被指是典型的“法式表述，外柔内刚”。周四出版的法国『快报』就此专访法国汉学家戈德蒙特，他表示：“法国的回复很冷淡果断，表面上要他们专注疫情，但实际上法国是再一次呼吁中国要好好合作”。

1991年，法国决定对台出售六艘拉法叶战舰，引发法中外交危机，两年后关系修复，法国重申一个中国原则。自从1994年以后，法国便未向台湾出售武器。戈德蒙特认为这次法国向老舰提供维护更新算是在灰色地带。

台湾海军司令部2020年4月7日在一则短暂的新闻稿中表示，拉法叶舰干扰弹发射系统使用迄今已超过25年，考量智慧财产权及货源恐消失，决定向法方采购并办理系统延寿案，以满足作战需求。知情人士告诉法新社，这笔合同确已经台湾与法国双方签署，旨在更新六艘战舰的干扰弹发射系统。根据台湾媒体报道，合同金额相当于2460万欧元。

星期五，中国国防部发言人任国强重复了中国一贯的立场：“世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分。中方坚决反对任何国家向台湾出售武器，坚决反对任何国家与台湾开展军事联系”，要求法方“立即撤销有关对台军售项目”.

新冠疫情爆发以来，中国同西方国家关系日趋紧张，法国自不例外，法国总统马克龙数日前接受英国『金融时报』采访时明指中国“做了不为人知的事”，质疑中国抗疫不透明；随后，法国外交部罕见召见中国驻法大使卢沙野抗议，这篇据信是卢沙野本人所写的文章，称法国疗养院任由老者自生自灭。

有分析指出，中国咄咄逼人的态势越来越让西方国家感觉不可再退。法国对北京要求取消军售立即做出的反弹应是这种认知的反应。中国军方强硬表态，似乎一点都没有做好如何下台阶的准备。