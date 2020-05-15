政府工作报告难产 习近平不想折腾了？

这两天中共正在为两会积极准备，星期五，习近平主持中共政治局会议，专门讨论政府工作报告。有分析指，今年形势不好，政府工作报告难产？既难以定出GDP增长目标，也不好总结去年大好形势。不过，这两天还是有几件不同寻常的小事。

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习近平不想折腾了

习近平两会召开前夕离开北京，5月12日去山西考察，说了一番话，回过神来发现内含前任胡锦涛的口头禅：“不折腾”。

习近平说的比胡锦涛稍稍罗嗦一点：“要久久为功，正确的东西就要坚持下去，不要反复，不要折腾”。许多人发现这句话几乎沿着胡锦涛的路子而来。

胡锦涛说：“不动摇、不懈怠，不折腾”。但胡跟习不一样，胡是自始至终“不折腾”，“三不”是他的执政纲领，所以也背上了“不作为”的恶名。但是，现在中国不少人怀念“胡哥”，大约与习近平折腾不止有关。习近平治下天天折腾，反贪腐刚开始许多人赞成，后来渐渐发现那是为了清除异己；越到后来越过分，废除国家主席任期制，为终身制开辟道路。

也就是自2018年年初做了废除国家主席终身制这件大事，习近平权力到达顶峰后，他的好时光就越来越少了。中美贸易战爆发，打了差不多两年，中间还有香港危机，持续整整半年，到现在仍然危机深重；中美元月份刚刚签署第一阶段贸易协议，新冠疫情正式爆发了。现在，中国被指在疫情早期隐瞒疫情，扭曲真相，耽误全球抗疫最佳时机，全世界索赔的越来越多，战狼外交官咄咄逼人，中国和世界的关系从来也没有变得像今天这么坏。

不折腾了，是醒悟？是厌倦？是无奈？还是警告下属别瞎折腾，别做两面人，永远要“两个维护”，就是维护习核心习主席习近平本人，看来后面这个可能性最大。

政府工作报告说什么呢？

5月15日，中共政治局讨论『政府工作报告』，政府工作报告，一般先要总结过去一年，然后规划未来一年。

但是去年中国经济形势不太好，不好总结，与美国打贸易战，交了许多海关税。六月开始，就爆发了香港反送中。香港危机还没有结束，就爆发了新冠疫情，武汉封城，湖北封省，中国封了大半个国，现在疫情基本控制，但没有完全控制，东三省还在蔓延，武汉还在排查，最大的问题是，世界上许多国家责备中国隐瞒早期疫情，扭曲信息，给全球造成重大的人命损失。

这笔账，世界上不少国家等着要算。本来习近平召开17万人视频大会后，就准备要庆功了，结果一直没庆成，国际上疫情深重，死人越来越多，一片骂声，中国当局后来把武汉死于疫情的人数一夜之间提升50%，也没有平息国际上的怀疑。

但是，从周五政治局会议发出的信息看，这件事还是要总结的：“习近平总书记亲自指挥、亲自部署……武汉保卫战、湖北保卫战取得决定性成果，疫情防控阻击战取得重大战略成果。”

但经济上的事不好说，政治局会议也说“我国发展面临的挑战前所未有”，世界疫情严重，中国失去了订单，指望外贸指不住了，八百万大学毕业生怎么安排，不可遏制的失业大军怎么引导？问题很严重。

受新冠疫情影响，今天中国第一季度GDP出现罕见的负增长，李克强5月13日主持国务院常务会议，没有提及中国年度GDP 总目标，那么，即将在两会上公布的中国政府工作报告，如何设置2020年经济目标？

还有一个很重要的事，做起来其实比较容易，就是官员财产公开，中共党内高干贪官层出不穷，刚刚揭出一个赵永正前省委书记，网民们叫他“七亿赵”，如果这次两会做成这件事，官员们里的“七亿赵”可能就会越来越少。

境外记者谢绝了

困难重重，目标不明，好在两会不像往常，还要顾及几千名来京的境外记者反复询问。今年有个新冠疫情理由，5月15日，全国人大外事委员会主任委员张业遂干脆说明白了，今年两会不邀请境外记者来京采访。

什么理由呢？归咎于新冠疫情，但是中共政治局会议刚刚不是说，在习近平亲自指挥下，“疫情防控阻击战取得重大战略成果”吗，全国人大不要境外记者参加的理由也是这个：“我国面临的防境外输入、防境内反弹任务很重。”总之，就“邀请部分在京的中外记者”，不邀请境外记者来了。

这样一来，两会的代表们压力大大减轻了，以抗疫的名义，基本上关起门来开会。两会大家都知道，橡皮图章，走过场，但是会上还是能够透露出、显现出诸多信息，偶尔也有个把胆大的代表放话，所以媒体要去现场观察，现在不能去了，北京的领导人省心了。不过，实际上两会这两年越来越很少有代表敢说话了，去年就没有听到。

张业遂不忘补充一句：“大会将继续秉持开放、透明的精神，为中外记者采访报道提供服务”。