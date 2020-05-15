特朗普希望新冠病毒疫苗年底面世

美国总统特朗普周五表示，希望新冠病毒疫苗能在今年年底前面世，“也许更早”。特朗普并称赞国际合作研发疫苗的“合作精神”。法国医药巨头赛诺菲首席执行官哈德森有关疫苗美国优先的言论引发法国朝野争议后，赛诺菲集团表态称，各国都有平等使用权。

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法新社消息，特朗普在白宫玫瑰园会见媒体时表示，“我们希望很快就会有很好的结果”。特朗普说，“我们取得了巨大的进展，我们希望年底前疫苗能过面世，或许会更早”。

特朗普在谈到研发疫苗的国际合作时称赞“良好的合作精神”。他承诺，“一旦疫苗研制成功，政府将在分发疫苗方面采取一切必要的举措，有可能动用军队执行这项特殊的行动。” 特朗普说：“将有数以百万计的美国人迅速得到疫苗。”

特朗普在稍后的新闻发布会上则表示说，“我不希望人们把所有希望寄托在疫苗之上，但是有疫苗会很棒。”特朗普还说，“有没有疫苗，我们都会重回正常生活”。

欧洲药品管理局（EMA）预计，新冠病毒疫苗将在一年内获得。

另外，法国医药巨头赛诺菲首席执行官哈德森有关疫苗美国优先的言论引发法国朝野争议后，赛诺菲集团表态称，各国都有平等使用权。哈德森下周与法国总统马克龙见面，他周五改口说，让所有地区都能取得疫苗十分重要。 而美国国务卿蓬佩奥则在受访时表示，他希望任何研发出的疫苗都能由世界共享。