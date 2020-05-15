香港考题问日军侵华利多于弊否惹抨击 却揭出毛泽东感谢日本侵华言论

香港考评局出了一道历史试题引发激烈争议，在本届中学文凭考试中，一道历史题这样考问学生，你是否同意：”1900-45年间，日本为中国带来的利多于弊“。

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1900至1945年间，正是日本先占领中国东北随后全面侵略中国的时期，这道题自然问得比较刁，不少人会想，明明是日本侵略中国，给中国人民带来极大痛苦，还要问是否同意利大于弊，这是在考验思辨能力，还是？

无论如何，这是一道历史考题，既然是一个问答题，就须得认真思考一番，然后做出自己的回答。这也是一个明显的很容易引起争议的话题，中国人对那一历史时期记忆犹新。

综述多家媒体报道，被视为亲北京的香港教育工作者联会周四发表声明表示，这令人怀疑考评局评核发展部经理(历史科)杨颖宇的政治立场已影响到试题的设置。香港教育局也发表声明，抨击出题者“严重伤害日本侵华战争中受莫大苦难的国民的感情和尊严”，中国外交部驻香港公署借题发挥，称香港教育不能变“无掩鸡笼”。

这里批评的考评局高级经理卢家耀此前曾在社交网络发布过“反送中”游行的照片，还留言要“林郑下台”；而杨颖宇曾在社交网络说过：“没有日本侵华，哪有新中国？忘本呀!”

香港部分建制派立法会议员批评两人的言论违反专业操守有失政治中立原则，要求考评局和教育家跟进调查。一些亲北京媒体也参与围攻。但是，把两个人私下在社交网络的留言，翻出来套上职业操守的帽子，也被有人批形同“文字狱”。

亲近泛民主派的教育专业人员协会会长冯伟华向媒体表示，两人在社交网络的留言不过是让朋友们阅览，不能仅仅凭这些言论来判断他们是否有违专业操守。教协深夜发表声明，谴责教育局史无前例狠批出题者，严重冲击考评制度，乃是政治凌驾教育，把香港进一步推向“钳制式教育”，削弱教育界的专业自主。

至于中学文凭历史考试有关日本和中国的题目是否有问题，教协认为题目属于开放式，没有政治考量。

但是这段试题却引出另外一段旧话，就是中共前领导人毛泽东在日本侵华问题上曾经说过，没有日本侵略，就不会有中共掌权的话。杨颖宇网络的那段留言，实际是影射毛泽东的一段表态。

著名国际关系学者沈旭晖便在脸书贴出文章，引述中国前领导人毛泽东1961年1月24日会见日本社会党议员黑田寿男时的对话，反驳教育局指鹿为马，用文革方式迫害出题者。

毛泽东当时指， “日本皇军过去占领了大半个中国，因此中国人民接受了教育。如果没有日本的侵略，我们现在还在山里，就不能到北京看京剧了。正是因为日本皇军占领了大半个中国，让我们建立了许多抗日根据地，为以后的解放战争创造了胜利的条件。日本垄断资本和军阀给我们做了件‘好事’，如果需要感谢的话，我倒想感谢日本皇军侵略中国。”毛甚至说出实情：中共趁着日军侵华，国民党军队在正面战场抵抗之际，在后方建立了许多根据地，随后在内战中击败国军，为“解放战争创造了胜利的条件”。

根据中央文献出版社出版的『毛泽东外交文选』，毛泽东多次对来访的日本人表示过“感谢日本侵略”之类的话。