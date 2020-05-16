吉林新增两例确诊病例  舒兰市委书记被免职

中央社消息，据中国官方通报，中国大陆昨天新增新冠肺炎本土确诊病例2例，均来自已宣布封城的吉林省吉林市。吉林市辖下的舒兰市因爆发群聚感染酿成此波疫情，市委书记李鹏飞已遭到免职。

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据中国国家卫生健康委员会官网今早通报，5月15日，中国31个省市区和新疆生产建设兵团报告新增新冠病毒确诊病例8例，其中境外移入病例6例（上海5例，海南1例），本土病例2例（均在吉林）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外移入病例（上海）。

据吉林卫健委今早通报，昨天新增确诊2例，均为舒兰群聚感染关联病例。吉林市已于13日起封城，全面实行封闭管理，严防人员随意出入，但病例仍不断增加，迄今仍未找出感染源头。

吉林日报15日深夜报导，吉林省委决定，吉林市副市长张静辉兼任舒兰市委书记；免去李鹏飞的舒兰市委书记职务。 截至15日午夜，吉林市这波因为一名舒兰公安局女洗衣工而起的疫情，已有28人确诊，911人被列为密切接触者隔离观察中。

据上海卫健委通报，上海昨天新增境外移入确诊病例5例，其中4例为中国籍邮轮工作人员，5月13日自日本返抵上海；另外1例也是中国籍，来自中东地区。据海南卫健委通报，三亚市昨天新增确诊1例，为境外移入的无症状感染者转为确诊。

路透社报道说，中国中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组周五召开会议指出，当前全国疫情形势总体稳定，但近期黑龙江、吉林、武汉发生聚集性疫情，防反弹任务仍然艰巨繁重，绝不能掉以轻心；相关地方要排查防控漏洞，尽快查明传染源，切断传播途径。中央人民广播电台援引会议并称，目前一些国家逐步放宽限制性措施，要根据境外疫情变化、适应人员往来和经济合作可能增加的情况，进一步优化防输入措施；各地要推广常态化防控下复工复产复市的有效做法，畅通人员流动和经济运行循环。