5月16日，武汉市民排长队等候核酸测试。当局突然对这座饱受疫情袭击的城市的1100万市民进行大排查，引发忧惧。

随着新冠疫情的发展和媒体不断地披露，北京虽然继续拒绝就新冠病毒源头展开国际调查，但开始以辩解的方式承认一些以前不愿承认的东西，比如销毁新冠毒株这件事；但是疑点仍然很多，比如确诊以及死于新冠病毒的人数究竟多少？作为这场全球大流行的始发地的武汉最近开始全市大筛查，许多市民担心疫情复发，想说点实话的记者刚刚被抓了，为什么？

广告 继续浏览后续

确诊六十万？

武汉死于新冠疫情的数据最早是2575人，清明节前10余日前往殡仪馆领取骨灰盒排长队的视频公布后，海内外都开始严重质疑这一数字。4月17日，当局一夜之间把死亡数字上修了百分之五十，达到3869人。但做法诡秘，令人难以信服。

武汉上调死亡数字后，中国对外公布的 (不包括香港澳门) 全境死于新冠病毒的人数达到4600多人，确诊人数82000多人，但外界的质疑仍然不断。

美国『外交政策』双月刊刚刚爆出一个惊人的数字，该刊从一位知情人士那里获取了一份中国国防科技大学的疫情大数据，其中包含64万条病例更新数据。这一数据涵盖了中国230座城市2月初到4月下旬的疫情信息。

报道指，这一外泄的数据库由中国国家卫健委、新闻报道以及其他公开来源的资料整理而成，这份被视为“内参数据库”，详细记录了确诊人士所在地方的经纬度、住院医院、去过的餐厅、酒店、超市以及学校等生活资料，还有他们居住的大楼分布，涉及个案多达64万人。

报道并未指明64万条病例数据是否完全等于64万人染疫，数据也有可能存在缺陷，比如可能重复计算或没有确诊者的姓名等到。『外交政策』称，基于安全原因，目前暂不公开这个数据库，但会探索如何将数据化成可用的数据。

北京当局应出面对上述数字做一解释。

销毁病毒株

中国『财新网』2月透露出一个惊人的新闻，报道引述一名基因测序公司人士，1月1日，他接到湖北省卫健委电话，通知他武汉如有新冠肺炎的病例样本送检，不能再检；已有的病毒样本必须销毁，不能对外透露样本讯息，不能对外发布相关发布相关论文和相关数据，“如果你们以后检测到了，一定要向我们汇报”。『财新网』还披露中国卫健委1月3日曾针对病例样本专门下文。

但是官方一直没有承认下令销毁样本的事实，疑惑一直存在。

4月20日，台湾『新新闻』取得一份红头文件影印本，指出中国国家卫健委办公厅1月初曾下令相关机构“就地销毁”病例样本。

5月1日，澳大利亚『每日电讯报』披露美国、加拿大、英国、澳大利亚及新西兰情报机构组成的“五眼联盟”一份保单，指中国卫健委下令销毁新冠病毒样本。

日前，美国国务卿蓬佩奥日前指责中国一月份下令销毁病毒样本，并且拒绝和其他国家分享病毒毒株。

在外界一再揭露下，中国卫健委5月15日间接承认一段“公开的秘密”：在1月3日下令实验室销毁新冠病毒样本，但当局辩解称：这样做是为了实验室的生物安全。

武汉害怕独立记者

5月10日，武汉再现“倒地不起”一幕，根据自由亚洲报道，这名男子年约50岁，见证人说：“走着走着就倒在地上“，倒地的视频也在网上传播，幸亏后来救护车来了。这一幕让人们想起武汉一月二月医疗系统崩溃时，街头上发生的悲惨情景。

武汉1月23日封城，4月8日才解封，上周忽然传出解封后首起群聚感染案，有些小区被重新封锁起来，当局下令对武汉1100万居民进行大规模筛检，不少武汉居民担忧疫情复发。武汉疫情又有所反复，但是当局吞吞吐吐，这次大排查到底是为了让武汉人从此获得安全感而进行的预防活动？还是因为在武汉一些小区，出现了比较严重快速蔓延的情况？

最令人感到不解的是，只要有人想在现场做些实地考察，向外界报道一些真相，这本来是消解疑虑的最好渠道，当局却把他们一一抓了起来。最早抓起来的公民记者陈秋实，调查武汉死人真相的武汉市民方斌，至今没有下落。刚刚传出的一个消息，另一名到武汉了解事情的公民记者张展也被抓了起来。

中国维权律师关注组率先公布了张展女士5月14日起突然失联的消息。该组织指出，上海前律师，公民记者张展2月1日左右抵达武汉，一直通过推特，YouTube等社交平台直播武汉现况。有时候还尽力帮助当地一些受害者维权。

现年40岁的张展除了直播，还写文章批评“政府以治疗为名义，将个体与外界社会的信息进行隔绝。以稳定的名义，把疾病、死亡的人数进行掩盖；以正能量的名义，对新闻进行控制”。

原来她被上海公安从武汉抓走了，网上传的一份上海市公安局浦东分局『拘留通知书』显示，张展是被当局以寻衅滋事罪名刑事拘留的。现在看来，可能因为她点到了一个要害：批评当局“以稳定的名义，把疾病、死亡的人数进行掩盖......”

根据维权网报道，张展目前羁押在浦东新区看守所。