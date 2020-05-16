特朗普：考虑部分恢复世卫拨款仅占以前款项的10%

美国总统特朗普周六表示，美国正考虑多个向世卫拨款的建议，其中一项是减少4月14日以前资助世卫款项的90%，即摊派费数额与中国持平。另据美国媒体报道，北京曾要求多国联署呼吁谭德塞不要提台湾参与世卫大会议题。

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路透社报道，特朗普周六在推特上发文，回应福克斯新闻提问时表示，尚未就此作出任何最终决定，特朗普指目前仍然冻结对世卫的拨款。

特朗普不满世卫在抗击新冠病毒疫情上“失职”，并指责世卫发布中国对新型肺炎疫情的虚假信息以至酿成全球大流行，于上月宣布暂停向世卫提供资金。美国《福克斯新闻》周五报道，美国计划恢复对世卫的部分资助，但款项将减至与中国相同，相当于去年美国向世卫提供的4亿美元的10%。

特朗普在推特上表示，“这只是正在考虑的多个选项中的一个”。

另据美国传媒报道，中国政府对美国发起支持台湾以观察员身份参与下周举行的世界卫生大会作出反制，要求多国政府联署，敦促世卫总干事谭德塞，不要在世卫大会提出有关议题。 报道刊出北京致谭德塞的机密信件，信中写到“中国台湾参与世卫大会的议题，应该按一个中国原则处理，但中方对部分会员国试图在大会开始时，提出所谓‘台湾参与’的议题表达关切，认为与会员国之间的普遍共识背道而驰，即是在此次视频会议期间，不应该考虑任何争议性议题。” 信件又说，“面对前所未有挑战，大家应该聚焦挽救生命，而不是被政治操作分心”。