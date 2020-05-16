美国太空军亮旗 特朗普说美国正制造超级飞弹以打败俄罗斯中国

美国总统特朗普15日在白宫椭圆形办公室首次展示美国太空军(United States Space Force)军旗，这是美军新军种的战旗。特朗普表示，美国正在制造“超级厉害飞弹”，以打败俄罗斯和中国等军事对手。

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特朗普于2019年12月宣布正式成立太空军，目前该部队已有1万6000名成员。太空军的战旗采用黑色星空为底色，徽标图案为带有三角翼、椭圆形轨道的深蓝色的地球。

特朗普并会见国防部长埃斯珀（Mark Esper）和太空部队指挥官雷蒙（John Raymond）将军，他说，“我们别无选择，我们必须与对手竞争。我们拥有超级厉害飞弹，我前几天得知，这个飞弹的速度比我们现有的快17倍。”

特朗普说，“你们之前听说，俄罗斯有音速5倍的飞弹，中国正在研发比音速快5到6倍的飞弹，而我们有比音速快17倍的飞弹。”

彭博社报导说，俄罗斯总统普亭曾表示，他的极音速飞弹“先锋”（Avangard）能像“陨石”或“火球”一样飞行。美国去年测试过超音速飞弹，不过，特朗普15日说的似乎是新科技。

国防部长埃斯珀说：“新军旗的亮相是太空防御的历史时刻。”他说：“过去几年来，我们的对手把太空军事化了，他们将其变成作战领域。美国如今正在采取必要行动来保护我们在太空的资产。”