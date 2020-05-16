香港多处民众聚集抗议监警会报告 英国呼吁港府成立独立调查委员会

香港监警会发布报告将7月21日元朗袭击事件定性为“双方的集体殴斗”引起港人不满，香港周六多个地区的商场发生市民聚集抗议，响应网民发起的“和你Shop”活动。警方介入，有多人被拘捕。英国外交部重申港府应成立独立调查委员会。

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香港监警会周五公布去年6月以来的反修例示威冲突审视报告。英国外交部周六重申，呼吁香港特区政府成立独立调查委员会，调查香港警方处理去年的社会事件。英国外交部回应时说，警察问责对重建香港市民的信任十分重要，会认真阅读有关报告。

监警会报告指，在721元朗站事件“难以证实警方与黑社会勾结的指控”。 据香港媒体报道，香港周六多个商场有民众聚集高喊反修例口号，包括大角咀奥海城商场、 将军澳东港城、 元朗形点及沙田新城市广场等。其中，在形点商场数十人围在商场，高喊反修例并谴责元朗721暴力袭击的口号，也有人唱反修例歌曲。

而在东港城有部份人聚集喊口号，大批警员到场，其后驱散人群，其间多人被制服。 在旺角新世纪广场近百市民聚集，他们高呼反修例口号，也有人高喊“527，政总见”等口号，有人用口琴吹奏反修例歌曲。 多区商场下午都有市民响应网民发起的“和你shop”行动，在场聚集高叫反修例口号。警方曾经进入将军澳东港城，警告在场人士，之后以分别涉嫌非法集结、袭警及阻差办公等，拘捕8人。

媒体引述有市民说，香港有许多不公义的地方，包括警暴，但不少人仍然视而不见，形容好像在平行时空一样，希望透过活动展现香港人抗争的决心。也有市民形容，监警会发表的报告内容空白，批评当局继续拒绝独立调查；也有示威者说，昨天发生太多荒谬的事，认为要继续抗争。