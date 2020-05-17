世卫总干事急转弯 要求研究台湾出席世卫大会一事

国际压力巨大，从拒绝、拖延，到要求世卫大会委员会研究台湾是否可以观察员身份参加世卫大会，该组织总干事谭德塞急转弯？

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本届世卫大会因为新冠疫情全球肆虐，会期缩短至两天：18-19日召开，而且是视频会议。预料将有一些国家元首、政府首脑，以及各国卫生部长、专家出席会议。

面对美国等多国要求世卫组织总干事谭德塞邀请台湾参加星期一召开的世界卫生组织年度大会的巨大压力，世卫组织总干事谭德塞决定委托世卫大会委员会予以研究。

尽管中国坚决反对台湾参加世卫大会，美国总统特朗普已数次要求世卫组织邀请台湾参加该组织年度大会。而且已有15个台湾友邦近日专门向世卫组织总干事谭德塞致信，要求把台湾参加世卫大会一事列入议事日程。

媒体已就此数次询问，世卫组织称本身只在世卫大会上扮演总秘书处的角色，只有各成员国政府才能决定是否邀请台湾参加世卫大会。

台湾原本享有世卫大会观察员地位，2016年，拒绝承认“九二共识”的台湾民进党人蔡英文当选总统后，在中国大陆运作下，台湾被排挤出世卫大会。

一份标志日期5月15日的涉及世卫大会的文件显示：世卫组织总干事谭德塞要求把台湾恢复出席世卫大会一事加入议事日程，并指明由大会委员会研究决定。

世卫大会委员会是专为召开世卫大会而组成的特别委员会，该委员会由来自全球各个地区的十五个成员国组成，通常在世卫大会召开前夕组成。它的主要使命是决定在大会既定的议事日程是否添加新的议题。不过，今年由于新冠疫情大流行的缘故，这一委员会成员并不能在星期一在日内瓦亲自就位，因而不太可能对台湾是否能够参加世卫大会的问题立即做出表态。

不过，世卫大会委员会至少应在年内对台湾是否参加世卫大会做出决定，世卫组织已经表示，希望在年内在日内瓦举行各个代表亲自出席的世卫组织年度大会。

台湾由于这次抗疫成绩突出，备受国际社会瞩目，因此，周一一些国家有可能动议对其参加世卫大会进行投票表决。

世卫组织发言人Fadela Chaib对法新社表示：“世卫大会的决定通常是在取得共识状态下形成，如果这一投票很有必要，但考虑到疫情因素，在这样一个视频会议上完成投票表决将很困难，但不是没有可能”。