中国外交部：驻以色列大使“因健康原因猝死”

中国驻以色列大使杜伟周日被发现死于特拉维夫市郊外的官邸，法新社援引中国外交部表示，杜伟可能因健康原因自然死亡。中国外交部发言人华春莹在社交网络推特贴文，表示深切哀悼。

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法新社报道，以色列警方发言人罗森费尔德（Micky Rosenfeld）表示，57岁的杜伟周日早上被发现死于特拉维夫北部的赫兹利亚市（Herzliya）官邸。以色列警方及法医已前往官邸。罗森费尔德说，对中国大使之死，警方并非前往“调查”，亦即警方排除了他杀的可能。他说，警方仅是进行例行检查。

中国外交部周日在一份公告中称，根据初步检查“杜伟大使因健康原因猝死”。不过，外交部也表示，还需进一步证实。

法新社说，以色列当地媒体援引医院方面的消息说，杜伟可能是死于心脏病发。 杜伟今年2月中抵达以色列履新，妻儿不在以色列境内。以色列外交部称，杜伟大使是一位杰出的职业外交官，他在短暂任期内，为以色列与中国关系作出贡献。

据杜伟在大使馆网页上的经历，他曾担任中国驻乌克兰大使。 根据以色列媒体5月一次采访，由于2019冠状病毒疾病疫情，杜伟在抵达以色列时，曾接受居家隔离检疫14天。 流通量最高的希伯来文报纸《今日以色列报》4月2日曾刊登杜伟的评论，题为“团结是治疗病毒的良药”。

以色列是美国的坚定盟友。中国与以色列在高科技等领域加强合作，已导致美国敦促以色列对中国投资其战略产业设限。