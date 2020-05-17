德餐馆复工告示丑闻：“不欢迎中国人”

随着德国逐步放宽防疫管控，一些联邦州允许餐馆恢复营业。但杜塞尔多夫一位名厨日前宣布餐馆即将恢复营业的告示却引发了众怒。尽管他撤回了告示并进行了道歉，但人们还是批评他对华人抱有种族歧视，是种族主义者。《莱茵邮报》、《西德意志报》和德国之声等都对此事做了报道。

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德国政府逐步放宽限制性措施后，很多餐馆重又开门营业，这其中包括位于杜塞尔多夫市莱茵河畔附近的餐厅"Im Schiffchen"。法国名厨师布尔格伊（Jean-Claude Bourgueil）是这家餐厅的业主。他在其脸书个人网页上推出开业告示说："本店将于周五重新营业，现阶段只开放小餐厅。不欢迎中国人！！！"

布尔格伊的开业告示迅速传遍社交媒体，很多人表示震惊和愤怒，一名用户留言写道："Im Schiffchen应该感到羞耻。布尔格伊的言论简直就是病态的表现，懦夫和骗子。"

稍后，布尔格伊于周四在餐馆的脸书官方账号上试图加以解释，以息事宁人。他表示，说这番话"欠考虑"，"表达完全错误。"他说，他完全无意伤害中国人民，这番话是说给中国"独裁者"和"强权"的。

他在声明中写道: "我是法国大革命的孩子，对世界上一切独裁者深恶痛绝，厌恶那些欺压百姓、草菅人命的独裁者。" "我们餐馆的员工来自九个不同的国家，我的妻子是亚洲人，我本人在德国也是一名外国人。我肯定有很多值得指摘的地方，但请相信我，我绝不是一名种族主义者，我完全不能容忍种族歧视。他还说，他的餐馆“欢迎每一个人”。

声明发表后，一天之内有五百多人留言。有用户写道：“这名业主是个种族主义者。这样的人我们不能支持。”

周四晚间，这家餐馆的脸书官方账户已无法访问。周五即5月15日开门营业日，该网页继续部分时间无法访问。

这位73岁的名厨向西德意志广播电台表示：“这是我的错误，我应该说准确些。 但我是厨师，不是作家。”

布尔格伊出生于法国中部地区，1970年从西班牙移民德国，1977年他接手了杜塞尔多夫的Im Schiffchen餐厅。布尔格伊曾发表过两本专著，并于2004年获得"法国驻德美食大使"勋章。

杜塞尔多夫是德国第六大城市，拥有相当庞大的亚裔社区，其中包括德国最大的日本人社区。中国企业来这里创业的也越来越多。《莱茵邮报》报道说，杜塞尔多夫华人社团对布尔格伊的声明表示了批评。

中国武汉爆发新冠疫情以来，德国和世界其他地方曾发生过亚裔人士遭受歧视事件。