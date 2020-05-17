敲锣女与方方 农夫与蛇真人版？

敲锣女最初的故事很感人，她的真名叫李丽娜，武汉疫情高峰时期，母亲染疫，她在自家阳台敲锣呼救，武汉作家方方在日记中讲述了这个故事，如同成千上万网民一样声援敲锣女，当时许多武汉病患无法入院，敲锣女阳台哭诉视频四传，她的母亲住院了，得救了，这个故事也随着方方日记传到世界。

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敲锣女故事的第二版并不动人，甚至还有点残忍。

敲锣女敲锣救母，方方日记记叙，千万网民转载，一时备受社会关注。李丽娜最近便将自己的经历写成『武汉敲锣记』，分上下两篇在微博刊出。方方转发了上篇，并配文说：“永远要记住武汉人的奋斗，还有无数人的相互帮助。这些事都必须记录在案”。

但是，方方这次的转发，李丽娜并不领情，且在微博指责转发者断章取义，把她“当武器使”，并责备方方“拖她下水”，给她“带来伤害”。

敲锣女变脸很奇怪，大约是和方方日记传出国外要出版以后作者的处境有很大关系，突然，一些人开始攻击方方，一个曾与本城人共生死，在大家最难的时候记下本城人点点滴滴的作家竟然被人指责“抹黑国家”。敲锣女难道会受到这种思路的影响？

李丽娜话中有话，她说，方方等人转发她的文字后，为她找来“谩骂与诅咒”。“你转一半的时候就没有想过拖我下水带来这些伤害吗？”这是在暗示受到某种精神胁迫呢，还是？有人看了她的微博，觉得不太像个体叙述，开始的发言功利性太强，后来舆论反弹太强，话风又太像开会时候的发言。

不过，字里行间，倒是看不出她有一点点想到她自己在伤害。

网络上除了之前指责『方方日记』抹黑国家的那派认为敲锣女有理，更多的是负面评论。有的认为李丽娜敲锣救母事迹当初方方记载，如同许多网民一样转发，才引起社会关注，这本来是件好事，现在倒打一耙，有点“忘恩负义”。

敲锣女不感谢方方和众多转发的网民也罢，居然公开发帖骂方方利用她，“真是一个东郭先生和狼故事的新时代版”。也有人说是“农夫与蛇的真人版”。

有人感叹：“那对母女，当初敲锣求救是那种凄凉和无助，曾经让千百万网友都为之揪心，方方的转发和日记中的提及，是否直接带给了她帮助，无从查证。但人在危难时，任何一个人伸出的一次援手，那都是弥足珍贵的，何况是生死关头。”

还有人怀疑她借此向当权者“表忠”，“一转身就把当初支持她的网友给卖了”，情何以堪!

作者沉雁：“尽管反咬方方刷新了你的贱性，但我始终相信，包括方方在内没有一个人会后悔曾经帮你转发过敲锣的声音。如果你将来某一天遇到了新的困难，你尽管去敲锣，我们会一如既往地转发你的锣声。因为，无论你多贱，都不是我们也必须贱的理由。虽然我们拯救不了你的贱，但我们至少会恪守我们自己的尊严。”

敲锣女引发争议，周五，她删光相关帖文，还发了一点感叹：“一个病毒居然可以把人临时划分到某一类，然后你有了对立方，太恐怖了!”

这些对立方不是她自己制造的么？她当初敲锣救母的时候，几乎所有人都和她站在一起---那些转发她的故事的无数网民，那个记载她的事迹的方方。