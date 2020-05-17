港大研究显示戴口罩能有效减低新冠病毒感染率

港大医学院微生物学系讲座教授袁国勇与他的团队，利用仓鼠进行的研究显示，戴外科口罩能有效减低沙士冠状病毒传播率，即使戴口罩而受感染，病情也较轻。这项研究成果对新型肺炎的感染控制策略具有重要意义。

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法新社说，港大科学家的有关研究应证了佩戴口罩能够防止感染2019冠状病毒者的传染。

据港媒报道，袁国勇说，研究结果显示戴外科口罩对防止感染有“明显作用”，而如果受到感染的人士戴口罩，效果更好，如戴口罩而最终受感染的话，严重性也会降低。研究结果，将在国际科学期刊《临床传染病》在线发表。这项研究也证明外国认为戴口罩无用的说法是错误的。他说，理解巿民在夏天戴口罩会很辛苦，但呼吁继续戴口罩，尤其在封闭环境之下。

他还表示，香港之前出现的感染群组，多数出现在没有戴口罩的环境，因为除了会透过飞沫传染，也会让周围环境都充满病毒，增加感染机会。

袁国勇与他的团队使用外科口罩分隔已接受病毒感染及没有接受病毒感染的金黄叙利亚仓鼠。结果显示，没有外科口罩分隔的仓鼠，感染率是66.7%。有外科口罩分隔仓鼠感染率会降至25%；如果单用外科口罩分隔已接受病毒感染的仓鼠，无病毒仓鼠的感染率，更显著降低至16.7%。

研究团队指出，结果反映戴外科口罩对防止感染有明显作用，反映如果受到感染的人士戴口罩，效果更好。 袁国勇说，由于早前外国不认同戴口罩应对防疫的成效，认为有病才需要戴口罩，之前也没有清楚证据证明戴口罩的成效，所以一直希望进行相关研究。他再次呼吁巿民戴口罩。