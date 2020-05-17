白宫顾问纳瓦罗再将新冠病毒疫情全球流行归咎中国

特朗普政府继续将新冠病毒肺炎在全球大爆发归咎于中国，白宫首席经济顾问纳瓦罗周日接受媒体访问时，以“中国病毒”形容新型冠状病毒，再度批评北京政府向世界隐瞒疫情，导致美国经济受到损害。

广告 继续浏览后续

白宫首席经济顾问纳瓦罗周日接受美国广播公司节目访问时，以“中国病毒”来形容新型冠状病毒，他强调，并不是指控北京政府蓄意这样做，但以他所知，第一名新型肺炎患者在中国确诊后，中国在世界卫生组织掩护下，向全世界隐瞒病毒消息两个月，其后再遣送数以千万计的中国人坐飞机到米兰、纽约及全球各地，将病毒散播。他指责中国原本可将疫情局限于武汉，但结果造成全球大爆发，因此需要负责。

纳瓦罗并为总统特朗普被指抗疫反应缓慢辩护，说特朗普已听取他的建议，迅速限制中国旅客入境。

中国国家卫健委国际司监察专员李明柱此前表示，自新型肺炎疫情出现以来，“中国本着公开、透明和负责任的态度向世卫和国际社会分享疫情信息”，中国并在一月接待过世卫专家组到武汉考察，访问了包括实验室的医疗卫生机构。

白宫经济顾问纳瓦罗并批评美国的疾病控制及预防中心对新冠病毒疫情的早期应对。他表示，由于延迟进行病毒检测，是美国的新冠病毒疫情持续恶化。