钟南山否认1月底以后有瞒报 但机密文件显示中国新冠病例可能60万

5月17日，一名列车员在武汉火车站即将开出的高速列车上行走。武汉市是中国遭受新冠病毒打击最为严重的城市。

中国国家卫健委高级别专家组组长钟南山院士5月16日接受美国CNN专访时指出，武汉地方政府曾向公众隐瞒关键的疫情资讯，少报了确诊人数，但他又说，中央政府1月底接管全国防疫后，少报的情况没有出现。

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关于武汉当局早期隐瞒疫情，少报确诊人数，似乎已经是公开的秘密，但是习近平“亲自指挥亲自部署”，北京全面接管防疫工作后，钟南山院士否认出现过少报的情况，似乎很难令人信服。

至今，外界对中国的确诊人数以及死于疫情的人数一直存有很大的怀疑。这种怀疑的依据有许多来自于中国媒体诸如『财新』『财经』大量翔实的报道。

最新的一个惊人消息，就是美国『外交政策』获取的一份中国军方机密文件显示，中国可能有64万起新冠病例。中国官方公布的确诊病例是八万两千多起，这里公布的数字是中国官方公布的数字的八倍。

美国媒体从一位知情人士那里获取了一份中国国防科技大学的疫情大数据，其中包含64万条病例更新记录。这一数据涵盖了中国230座城市2月初到4月下旬的疫情信息，每条都含有这一阶段“已确诊”的病例数字，详细记录了确诊人士所在地方的经纬度、地点包括住院医院、去过的餐厅、酒店、超市以及学校、快餐店等生活资料，以及他们居住的大楼。

『外交政策』用的是“64万条病例数据信息”，如果每条信息包括至少一起病例，就意味着至少有64万起病例。

而且，根据报道，每条信息可能不止一个病例，有一条信息就包含了两起病例，来源于3月17日哈尔滨市一座教堂的通报；但数字也有可能更少，目前并不清楚这些资料是如何搜集而来，也不清楚资料为何是在特定日期、从特定地点取得，搜集方法如果不一致，就有可能把一起病例重复计入。

因为这份资料涉及军方信息，资料提供者要求匿名。

但这条消息似乎显示，中国的疫情数据可能存在着一个与对外公开的大众版本不同的内部版本。